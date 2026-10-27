LIVE Paolini-Osaka 3-6, 6-7, WTA Tokyo 2026 in DIRETTA: l’azzurra paga un sorteggio sfortunato. La toscana esce a testa alta

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10.57 Per oggi è tutto amici ed amiche di OA Sport. La DIRETTA LIVE testuale del match tra Paolini e Osaka termina qui. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata!

10.55 Osaka ha dovuta far fondo al proprio miglior tennis per avere la meglio, sfoggiando colpi di altissima qualità soprattutto nei momenti decisivi del match. La giapponese approda adesso al secondo turno, dove affronterà Pohankova.

10.53 Da valutare anche il problema alla vescica, accusato a metà del secondo set, quando l’azzurra sembrava anche aver portato dalla propria parte l’inerzia del set. Speriamo che il problema rientri a brevissimo, così da permette a Paolini di giocare al 100% nel torneo di doppio con Errani.

10.51 Paolini paga anche un po’ la sfortuna di un sorteggio sfortunato. Sarà importante cercare di migliorare il proprio ranking, così da evitare tabelloni impegnativi fin dal primo turno. Continuando a giocare così, Paolini sicuramente troverà bei risultati nel futuro prossimo.

10.48 Osaka si porta a casa un match davvero intenso, che sarebbe potuto essere ben più di un primo turno di un torneo 500. Due tenniste con talento per stare ai piani altissimi del tennis femminile hanno dato vita ad una partita spettacolare.

6-7 (4-7) Match Osaka! La giapponese si prende un match tiratissimo! L’ultimo punto arriva grazie ad un errore di Paolini con il dritto.

4-6 Rovescio incrociato vincente di Osaka. Tie-break finora perfetto della giapponese, che colpisce potente e preciso anche in questo caso. Match point per Osaka.

4-5 In rete il rovescio di Osaka. Adesso due servizio per la giapponese che potrebbero essere decisivi, forza Jasmine!

3-5 Lungo il dritto in corsa di Paolini. Il primo mini-break è di Osaka. Si complica il tie-break dell’azzurra.

3-4 Mamma mia! Dritto lungolinea di Osaka spettacolare. Paolini non può fare nulla quando la giapponese gioca in questo modo.

3-3 Lungo il recupero di Paolini sull’accelerazione con il dritto incrociato della giapponese. Tanto equilibrio e nessun mini-break finora.

3-2 L’azzurra scende a rete dopo l’accelerazione di dritto lungolinea. Il passante in corsa di Osaka termina a rete.

2-2 Prima esterna vincente di Paolini. Si carica l’azzurra!

1-2 Cerca la risposta vincente Paolini in lungolinea. Il suo dritto termina però in corridoio.

1-1 Che potenza della giapponese! Dritto lungolinea imprendibile per l’azzurra.

1-0 Palla corta di Paolini perfettamente giocata. Osaka ci arriva, ma il suo recupero è lungo.

6-6 Gioco Osaka. Servizio e schiaffo al volo! Osaka salva tre palle del set e conquista il tie-break.

ad-40 Finisce in rete il tentativo di accelerazione con il dritto incrociato dell’azzurra.

40-40 Nooo! Colpisce male con il dritto l’azzurro, palla in rete. Se ne vanno tre palle break!

30-40 Senza paura Osaka! Davvero un gran bel punto, per di più giocato sul set point avversario. Il 15 arriva con un ottimo rovescio lungolinea.

15-40 Se ne va il primo set point. Osaka serve ad uscire e poi scende a rete prendendosi il punto con il dritto incrociato.

0-40 TRE SET POINT PER PAOLINI! A rete il rovescio in uscita dal servizio di Osaka.

0-30 Ancora un errore della nipponica! Largo il tentativo di dritto lungolinea.

0-15 Errore di Osaka. La giapponese sbaglia il colpo in corsa.

6-5 Gioco Paolini. Anche l’azzurra tiene il servizio a zero. L’ultimo punto arriva direttamente dalla battuta.

40-0 Dritto incrociato vincente della toscana! Rendimento molto alto con questo fondamentale in questo momento.

30-0 Ancora uno scambio dominato con il dritto. L’azzurra scende poi a rete e trova il punto co la volée alta.

15-0 Dritto lungolinea che pizzica la linea di fondo! Bel punto dell’azzurra.

5-5 Gioco Osaka. Errore in risposta di Paolini, la giapponese tiene il servizio a zero.

40-0 Servizi al corpo e dritto sventagliato vincente per Osaka.

30-0 Lunga la risposta della tennista italiana.

15-0 Ace esterno della giapponese.

5-4 Gioco Paolini. L’azzurra non sembra risentire delle vesciche e gioca un ottimo game. L’ultimo punto arriva con un difficile dritto lungolinea giocando addirittura arretrando.

40-15 Risposta di dritto vincente della giapponese.

40-0 Errore di Osaka con il rovescio, in rete il tentativo di lungolinea.

30-0 Bellissimo punto di Paolini, che trova il rovescio lungolinea vincente!

15-0 Brava l’azzurra a ribaltare lo scambio con l’accelerazione con il dritto incrociato. Il seguente colpo della giapponese termina a rete.

4-4 Gioco Osaka. Paolini tenta di giocare in modo aggressivo, ma la risposta di rovescio è lunga.

40-15 Stavolta è Paolini a sbagliare. Dritto in corsa che termina in corridoio.

30-15 Largo il rovescio dal centro del campo di Osaka.

30-0 Ancora un errore con il dritto in risposta per la tennista italiana.

15-0 Lunga la risposta di dritto di Paolini.

Si tratta “solamente” di vesciche per Paolini. Un problema comunque fastidioso all’interno del match.

Paolini richiede l’intervento del fisioterapista. Speriamo non sia niente di grave per l’azzurra, che quest’anno non è stata fortunata con i problemi fisici.

4-3 Gioco Paolini. Servizio e palla corta vincente dell’azzurra.

40-15 Errore in risposta di Osaka.

Leggera smorfia di dolore per Paolini, che sembra accusare nuovamente fastidio al piede. La toscana decide però di proseguire.

30-15 Dritto lungolinea, discesa a rete e schiaffo al volo vinte di Paolini!

15-15 Difende tutto quel che può la toscana, che alla fine si arrende al dritto incrociato della giapponese.

15-0 Errore di Osaka sul servizio di Paolini.

3-3 BREAK PAOLINI! L’azzurra strappa il servizio all’avversaria con un grandissimo punto. La toscana tira senza paura e si prende il game con il dritto lungolinea.

15-40 Larghissimo il rovescio lungolinea di Osaka. L’azzurra ha di nuovo due palle per il break.

15-30 Altro doppio fallo di Osaka.

15-15 Dritto in contropiede vincente dell’azzurra! Livello di tennis davvero alto in questo momento.

15-0 Bello scambio, giocato ad alto ritmo da entrambe. Il punto alla fine se lo prende Osaka con il rovescio vincente dal centro del campo.

2-3 Break Osaka. Dritto incrociato dell’azzurra che finisce in corridoio. La giapponese, dopo aver salvato palla break nei primi due giochi al servizio in questo set, strappa la battuta all’avversaria alla prima occasione.

15-40 Risposta potente e profonda per Osaka con il rovescio. Giapponese con due palle break.

15-30 Non passa la palla corta di Paolini. L’idea della toscana era quella giusta, ma il nastro impedisce all’azzurra di trova il punto.

15-15 Servizio e dritto incrociato vincente dell’azzurra!

0-15 In corridoio il dritto lungolinea di Paolini. L’azzurra sembra un po’ frustrata dopo le palle break non sfruttate.

2-2 Gioco Osaka. Manda in rete il dritto dal centro del campo Paolini. La giapponese salva un’altra palla break.

ad-40 Servizio ad uscire e dritto vincente per Osaka. Impossibile difendere per l’azzurra.

40-40 Largo di pochissimo il rovescio incrociato di Paolini. Che peccato!

30-40 Ancora una palla break per l’azzurra, che si prende il punto con lo schiaffo di dritto al volo sottorete.

30-30 Dritto lungolinea vincente della giapponese.

15-30 Accelera Osaka con il colpo incrociato, il seguente dritto in corsa dell’azzurra termina in rete.

0-30 Doppio fallo di Osaka.

0-15 L’azzurra gioca aggressiva, entra con i piedi dentro al campo e si prende il punto con il dritto inside-out.

2-1 Gioco Paolini. L’azzurra trova il punto con un gran dritto lungolinea.

40-15 A rete il dritto dell’azzurra in uscita dal servizio.

40-0 Risposta di dritto lunga di Osaka.

30-0 Lungo il dritto in corsa della giapponese.

15-0 Scende a rete e chiude con il rovescio incrociato l’azzurra.

1-1 Gioco Osaka. La giapponese salva due palle break e si prende il game grazie al servizio. Anche l’ultimo punto arriva con un ace.

ad-40 Ace al centro di Osaka.

40-40 Risposta bloccata e corta di Paolini che inganna Osaka. Il suo slice termina in corridoio.

ad-40 Prova ad essere aggressiva Paolini in risposta, ma il suo dritto è troppo lungo.

40-40 Dritto lungolinea di Osaka che termina a rete. Brava Paolini a rispondere in maniere insidiosa all’ennesimo servizio potente.

ad-40 Servizio ad uscire e dritto lungolinea vincente. Può fare poco Paolini su questi colpi dell’avversaria.

40-40 Senza paura Osaka, che si prende il punto con il dritto sventagliato dal centro del campo.

40-ad Altra risposta aggressiva di Paolini, che induce all’errore Osaka. Ancora una palla break!

40-40 Rischia con la seconda Osaka, che trova il punto diretto col servizio grazie alla traiettoria al centro.

40-ad Super risposta dell’azzurra! Palla break per Paolini in apertura di parziale.

40-40 Stavolta sbaglia la giapponese. Il suo rovescio lungolinea, colpito ben dentro il campo, termina a rete.

40-30 Di poco lungo il dritto in corsa dell’azzurra.

30-30 Dritto potentissimo di Osaka! Lungolinea imprendibile per Paolini.

15-30 Ace ad uscire della nipponica.

0-30 Lunghissimo il dritto inside-in di Osaka.

0-15 Grande risposta di Paolini! Vincente con un dritto incrociato imprendibile per Osaka.

1-0 Gioco Paolini. Cerca ancora il vincente in risposta la giapponese, che stavolta manda largo il rovescio lungolinea.

40-15 Risposta vincente della giapponese con il dritto.

40-0 Scappa via il rovescio di Osaka sotto i colpi potente di Paolini.

30-0 Aggressiva Paolini in questi primi scambi di secondo parziale. Dritto lungolinea vincente dell’azzurra.

15-0 L’azzurra si apre il campo con il dritto sventagliato e poi chiude con il colpo incrociato.

Paolini parte in battuta

SECONDO SET

3-6 Set Osaka. La giapponese si prende il set con un ace al centro, è il quarto del match per lei.

40-0 Forza il colpo Paolini, che prova ad accelerare con il dritto a tutto braccio. La pallina termina però a metà rete.

30-0 Prende coraggio e tira forte Osaka. Dritto incrociato che Paolini può solo guardare scorrere.

15-0 Lungo il dritto in corsa di Paolini.

3-5 Break Osaka! La giapponese si porta a casa il game con un dritto lungolinea perfettamente eseguito. La nipponica serve ora per il set.

40-ad Ancora un errore dell’azzurra, un pelo lungo il dritto lungolinea. Palla break per Osaka.

40-40 Game condizionato dagli errori, da una parte e dall’altra. L’azzurra manda a rete il rovescio.

40-30 Errore si Osaka, che manda lungo il dritto dal centro del campo.

30-30 Risposta vincente della giapponese. Rovescio lungolinea perfetto.

30-15 Dritto incrociato fuori misura di Osaka. Colpo abbondantemente fuori dal campo.

15-15 Il nastro regala il punto alla giapponese. Impossibile difendere il colpo deviato dal net per l’azzurra.

15-0 Aggressiva in risposta Osaka, ma Paolini è abilissima a ritrovare stabilità dopo il servizio e a trovare il punto con un colpo profondissimo.

3-4 Gioco Osaka. La giapponese risolve il difficile game con un ace.

ad-40 Si difende bene stavolta Osaka, che ribalta lo scambio con la potenza da fondo campo e induce all’errore l’azzurra.

40-40 GRANDISSIMO PUNTO! Aumenta l’intensità del match: Paolini porta a casa un lungo scambio grazie alla combinazione palla corta e lob vincente.

ad-40 Risposta in rete dell’azzurra con il dritto.

40-40 Noo! Scappa via di pochissimo il dritto lungolinea di Paolini. Scambio intenso e lungo, che l’azzurra prova a risolvere con il vincente. Purtroppo pochi millimetri di troppo il suo colpo.

30-40 Che risposta! Rovescio lungolinea che pizzica la linea di Paolini! Palla break per l’azzurra.

30-30 Scappa via stavolta il dritto in corsa dell’azzurra.

15-30 Bravissima Jasmine! L’azzurra martella con il dritto e fa correre per il campo l’avversaria. Alla fine arriva il punto con un colpo incrociato molto angolato.

15-15 Rimedia subito la padrona di casa con una prima al centro vincente.

0-15 Doppio fallo Osaka.

3-3 Gioco Paolini. L’azzurra ritrova la parità grazie ad un rovescio incrociato potente.

40-30 Scende a rete la giapponese, ma l’azzurra è brava a tenere basso e potente il passante. La difficile volée di Osaka termina a rete.

30-30 Che errore di Osaka! La giapponese domina lo scambio, ma manda largo un dritto sotto rete che doveva solo essere appoggiato.

15-30 Ancora una risposta vincente! Stavolta con il dritto lungolinea. La giapponese aggredisce sempre la seconda di servizio di Paolini.

15-15 Stavolta è vincente il colpo in risposta della giapponese. Grande angolo con il rovescio incrociato.

15-0 Lunga la risposta di dritto di Osaka.

2-3 Break Paolini! L’azzurra strappa il servizio alla giapponese! Ottimo game in risposta, con atteggiamento ben più aggressivo rispetto ai giochi precedenti.

15-40 Aggressiva Paolini! L’azzurra sembra aver cambiato marcia! Osaka, in difficoltà anche in questo scambio, colpisce il nastro di rovescio e la palla termina in corridoio.

15-30 Prova a raddrizzare il game con la battuta la giapponese, che trova il 15 con l’ennesimo servizio al centro.

0-30 Risposta profonda dell’azzurra, che provoca un altro errore di Osaka in uscita dal servizio. Palla della giapponese a rete.

0-15 Di poco largo il rovescio incrociato di Osaka in uscita dal servizio.

1-3 Gioco Paolini. In rete la risposta di Osaka, si sblocca l’azzurra!

40-15 Lunga la risposta della giapponese.

30-15 Dritto incrociato vincente di Paolini in uscita dal servizio! L’azzurra prova a salire di colpi.

15-15 Colpisce male in smorzata l’azzurra. Il tentativo di palla corta termina in rete.

15-0 Bravissima Paolini! L’azzurra domina lo scambio con il dritto, scende a rete e trova il punto con lo schiaffo al volo.

0-3 Gioco Osaka. La giapponese conferma il break di vantaggio grazie ad un ace, ancora una volta con traiettoria al centro.

40-15 Ancora un servizio al centro che regala il punto diretto col servizio alla nipponica.

30-15 Ottima risposta dell’azzurra, che entra nel campo e anticipa il colpo di rovescio lungolinea trovando il vincente.

30-0 Lunga la risposta di dritto di Paolini.

15-0 Servizio esterno e dritto lungolinea vincente di Osaka.

0-2 Break Osaka! La giapponese spinge fortissimo e trova il punto con il rovescio lungolinea. Subito break per l’ex numero 1 del ranking.

40-ad Altra palla break per Osaka, che con il dritto incrociato in corsa fa ancora male all’azzurra.

40-40 In rete il rovescio lungolinea dell’azzurra.

ad-40 Stavolta è Osaka a sbagliare con il rovescio; colpo in corridoio.

40-40 Il dritto di Paolini pizzica la linea. Osaka battezza fuori il colpo e non prova nemmeno a prenderlo.

40-ad Altro gratuito dell’azzurra! A rete un dritto sotto rete che sembrava facile facile.

40-40 Che errore di Paolini! L’azzurra si costruisce bene il punto, ma nel momento di trovare il vincente manda abbondantemente fuori il rovescio incrociato. Game si complica.

40-30 Martella da fondo campo Osaka. Dritto incrociato indifendibile per l’azzurra.

40-15 Paolini chiama a rete Osaka con la smorzata e poi cerca il vincente con il lob. La giapponese riesce però ad arpionare la pallina e a trova lo smash vincente.

40-0 Ancora una risposta di rovescio affossata in rete dalla nipponica.

30-0 Cerca il vincente con la risposta la giapponese. Il suo rovescio lungolinea si infrange però a rete.

15-0 Servizio esterno e dritto incrociato vincente che prende in contropiede Osaka. Ottimo punto dell’azzurra.

0-1 Gioco Osaka. La giapponese si prende il primo game del match con un ace.

40-15 Primo punto del match per Paolini! L’azzurra risponde aggressiva e gioca profonda provocando l’errore di rovescio della giapponese.

40-0 Prima vincente al centro di Osaka.

30-0 Ancora un errore di rovescio per l’azzurra. Che manda lunga la risposta con questo fondamentale.

15-0 Scappa in corridoio il rovescio dal centro del campo di Paolini.

Parte Osaka al servizio.

PRIMO SET

9.08 Le tenniste sono in campo per i consueti scambi pre-partita. Manca pochissimo all’inizio del match!

9.06 Osaka proverà a imporre fin dai primi scambi il proprio tennis aggressivo, costruito su un servizio potente e su colpi da fondo campo particolarmente incisivi. La giapponese può però concedere qualcosa quando viene costretta a difendersi e a giocare scambi prolungati, situazioni nelle quali Paolini dovrà cercare di fare la differenza.

9.03 Dall’altra parte della rete ci sarà una Naomi Osaka desiderosa di regalare una soddisfazione al pubblico di casa. La giapponese, quattro volte campionessa Slam e testa di serie numero sette del torneo, occupa attualmente la 18ª posizione mondiale in virtù di un 2026 positivo, seppur senza riuscire a conquistare titoli.

9.00 Per Paolini sarà fondamentale ritrovare solidità negli scambi e sfruttare le proprie qualità atletiche, cercando di allungare gli scambi e limitare le accelerazioni dell’avversaria.

8.57 La toscana arriva a questo torneo dopo aver raggiunto il terzo turno al WTA 1000 di Wuhan, dove è stata nettamente sconfitta dalla britannica Sonay Kartal, ed essere arrivata agli ottavi del WTA di Ningbo, arrendendosi alla statunitense Iva Jovic.

8.54 Paolini, scivolata alla 35ª posizione del ranking mondiale durante questa stagione complicata, ha mostrato qualche segnale di ripresa nelle ultime settimane, senza però riuscire a trovare la continuità necessaria per tornare ai livelli espressi nelle scorse stagioni.

8.51 Benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del match tra Jasmine Paolini e Naomi Osaka, incontro valido per il primo turno del WTA 500 di Tokyo, in Giappone. Sarà un esordio complicato per la tennista toscana, che dovrà vedersela contro la beniamina di casa.

8.48 E’ terminata la partita tra Fernandez e Sakatsume con la vittoria per 2-0 (6-2, 6-4) della canadese numero 23 del ranking. Tra pochi minuti comincerà il match tra Jasmine Paolini e Naomi Osaka.

8.00 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport, è adesso in corsa la partita tra Fernandez e Sakatsume, ultimo match sul campo centrale prima della sfida tra Paolini e Osaka. La canadese si è portata a casa il primo set 6-2, manca sempre meno alla partita dell’azzurra!

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del match tra Jasmine Paolini e Naomi Osaka, incontro valido per il primo turno del WTA 500 di Tokyo, in Giappone. Esordio subito complicato per la tennista azzurra, chiamata ad affrontare l’ex numero uno del mondo e beniamina di casa, che potrà contare sul sostegno del pubblico giapponese.

Paolini, scivolata alla 35ª posizione del ranking mondiale durante questa stagione complicata, ha mostrato qualche segnale di ripresa nelle ultime settimane, senza però riuscire a trovare la continuità necessaria per tornare ai livelli espressi nelle scorse stagioni. La toscana arriva a questo torneo dopo aver raggiunto il terzo turno al WTA 1000 di Wuhan, dove è stata nettamente sconfitta dalla britannica Sonay Kartal, ed essere arrivata agli ottavi del WTA di Ningbo, arrendendosi alla statunitense Iva Jovic. Per Paolini sarà fondamentale ritrovare solidità negli scambi e sfruttare le proprie qualità atletiche, cercando di allungare gli scambi e limitare le accelerazioni dell’avversaria.

Dall’altra parte della rete ci sarà una Naomi Osaka desiderosa di regalare una soddisfazione al pubblico di casa. La giapponese, quattro volte campionessa Slam e testa di serie numero sette del torneo, occupa attualmente la 18ª posizione mondiale in virtù di un 2026 positivo, seppur senza riuscire a conquistare titoli. Osaka proverà a imporre fin dai primi scambi il proprio tennis aggressivo, costruito su un servizio potente e su colpi da fondo campo particolarmente incisivi. La giapponese può però concedere qualcosa quando viene costretta a difendersi e a giocare scambi prolungati, situazioni nelle quali Paolini dovrà cercare di fare la differenza.

I precedenti sorridono alla tennista italiana, avanti 1-0 nei confronti diretti. L’unica sfida tra le due risale agli ottavi di finale del WTA 1000 di Miami del 2025, quando Paolini riuscì a imporsi in rimonta con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-4. Anche in quell’occasione l’azzurra seppe resistere alla potenza dei colpi della giapponese, trovando progressivamente maggiore profondità e continuità negli scambi.

Il match tra Naomi Osaka e Jasmine Paolini sarà il quarto incontro della giornata dopo quelli tra Joint e Cirstea, Putintseva e Sakkari, Fernandez e Sakatsume ed è in programma non prima delle ore 9.00 italiane. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale dell’incontro, con aggiornamenti punto per punto e cronaca dettagliata. Buon divertimento a tutti!