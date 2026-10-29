LIVE Musetti-Fery, ATP Vienna 2026 in DIRETTA: sfida al semifinalista di Wimbledon

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Lorenzo Musetti ed Arthur Fery, partita valevole per il secondo turno dell‘ATP 500 di Vienna 2026. All’Erste Bank Open di Vienna (Austria), il tennista toscano torna in campo in questo tour de force sul cemento indoor a caccia di un nuovo step per continuare a risalire la china.

Musetti è reduce da una settimana da sogno a Lione, dove l’azzurro ha vinto il titolo tornando al successo dopo 4 anni di digiuno. In uno dei momenti più difficili della sua carriera, il talento di Carrara a sorpreso tutti giocando un tennis di altissimo livello e battendo Flavio Cobolli e Taylor Fritz, due dei migliori giocatori al mondo, tra semifinale e finale.

Un successo importante che ha rilanciato in classifica Musetti dopo il travagliato 2026 a causa dei molteplici stop per infortunio. Pochissimo tempo per festeggiare per l’italiano che questa settimana è tornato subito in campo a Vienna battendo il numero 9 del mondo, Frances Tiafoe, per 7-6, 7-5 in due ore e sette minuti di gioco.

Dall’altra parte della rete c’è Arthur Fery, giocatore britannico che occupa la trentacinquesima posizione del ranking ATP. Il giocatore classe 2002 è una delle sorprese di questa stagione, dove ha incantato a Wimbledon raggiungendo la semifinale da wild card. Al primo turno del torneo austriaco Fery ha avuto bisogno di appena 6 game per vincere il derby britannico con Jacob Fearnley, ritirato sul punteggio di 5-1.

Musetti e Fery si sono affrontati meno di due mesi fa al primo turno degli US Open con l’italiano che si è imposto per 6-3, 6-3, 7-5. L’incontro odierno è il terzo in programma sul Glaubandich Court dopo Paul-Darderi, che inizierà alle 13.30, e Seggerman/Tien-Neumayer/Rodionov, ma non inizierà prima delle 17.00. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Musetti-Fery con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!