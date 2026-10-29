LIVE Darderi-Paul, ATP Vienna 2026 in DIRETTA: l’azzurro cerca un exploit sul veloce indoor

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici e amiche di OA Sport, benvenuti alla Diretta Live testuale del match tra Luciano Darderi e Tommy Paul, che si sfideranno per un posto ai quarti di finale del torneo ATP 250 di Vienna. Sfida difficile per l’italo-argentino, in piena ripresa dopo un periodo non semplice a livello di risultati, contro un avversario solido ed esperto come lo statunitense.

Darderi viene da una vittoria per 7-5, 6-2 contro il connazionale Matteo Arnaldi. Una prestazione che ha evidenziato pregi e difetti del numero 23 al mondo: nonostante una percentuale di prime di servizio piuttosto bassa (29 su 58), il rendimento con questo fondamentale è stato eccellente, con 26 punti conquistati su 29. Grazie anche a questa solidità, è riuscito a gestire con tranquillità i propri turni di battuta, senza concedere neanche una palla break al sanremese. Dopo un periodo non all’altezza delle aspettative, con tre sconfitte tutte al secondo turno ad Almaty, Shanghai e Tokyo, il successo su Arnaldi potrebbe dare continuità e morale a Darderi: contro Paul cercherà di tornare ai quarti di finale di un torneo ATP, traguardo che non raggiunge dal Masters 1000 di Montreal giocato ad Agosto.

Con lo stesso punteggio Paul si è sbarazzato di Andrey Rublev. L’americano è riuscito a passare il turno grazie alla grande efficacia in risposta, raccogliendo ben 18 punti sui 27 giocati sulla seconda di servizio del russo. Da sottolineare inoltre i 36 vincenti dello statunitense. Paul arriva all’appuntamento con risultati recenti migliori rispetto a Darderi: a Lione ha raggiunto le semifinali, per poi uscire con il connazionale Taylor Fritz, a Shanghai il suo cammino è stato interrotto ai quarti da Daniil Medvedev, mentre a Tokyo è uscito all’esordio per mano di Alejandro Tabilo.

Alla luce del miglior momento di forma e del rendimento superiore sul cemento, lo statunitense parte favorito, ma ovviamente l’azzurro cercherà di giocarsi le sue carte per passare il turno. A confermare la sensazione che l’americano parta avvantaggiato ci sono anche i precedenti: due vittorie per Paul, solo una per Darderi. Considerando solo il cemento come superficie, i due si sono sfidati una sola volta nel 2024 a Montreal, dove, al primo turno, l’italo-argentino venne sconfitto per 4-6, 6-7 (2). L’ultimo confronto, giocato sulla terra rossa di Roma, vide vittorioso l’azzurro, che approdò agli ottavi vincendo in rimonta 3-6, 6-3, 6-2.

Il match si giocherà sul Glaubandich Court e sarà il primo a partire dalle ore 13.30. Come sempre potete seguire la Diretta Live testuale qui su OA Sport, così da non perdervi neanche un aggiornamento. Vi aspettiamo!