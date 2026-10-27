LIVE Cobolli-Dimitrov, ATP Vienna 2026 in DIRETTA: l’esperto bulgaro riserva sempre insidie

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Flavio Cobolli e il bulgaro Grigor Dimitrov valido per il primo turno dell’ATP 500 di Vienna, con il tennista romano che cerca gli ultimi punti importanti per qualificarsi matematicamente alle ATP Finals di Torino per coronare una stagione fondamentale per lui e che gli ha permesso di entrare nel tennis dei grandi.

Cobolli, dopo due sconfitte in altrettanti match giocati durante lo swing asiatico, ha sfiorato la finale dell’ATP di Lione uscendo solo in semifinale dopo la partita persa per 2-1 dal connazionale Lorenzo Musetti, che poi ha alzato il trofeo asiatico. Flavio, che è nei cinque pre-convocati di Filippo Volandri per la Coppa Davis, non ha mai affrontato Dimitrov in carriera.

Per quanto riguarda l’appena citato tennista bulgaro, ormai sceso alla posizione numero 124 della classifica mondiale, vive quello che è molto probabilmente il penultimo finale di stagione della sua carriera ormai caratterizzata dalla forte frequenza di stop fisici. Dimitrov non riesce ad avere più la continuità di un tempo, e i match giocati sono sempre meno: Cobolli è nettamente favorito per passare il turno.

Il match tra Cobolli e Dimitrov sarà non prima delle 20.00 e l’ultimo del programma sul Campo Centrale. La giornata inizierà alle 13.30 con la sfida tra Paul e Rublev, mentre a seguire ci saranno Khachanov e Alcaraz. A precedere l’incontro del romano, non prima delle 17.30 si darà spazio a Zverev e Landaluce. Potrete seguire l’intero match con la cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport! Buon divertimento!