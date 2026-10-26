La Polti VisitMalta saluta il suo sponsor ed accoglie in società Ukyo Katayama

Novità importanti per la Polti VisitMalta. La formazione Professional italiana saluterà infatti a partire dal 2027 lo sponsor dei piccoli elettrodomestici concludendo la parentesi iniziata nel 2024. La squadra guidata da Ivan Basso e dai fratelli Fran e Alberto Contador potrà dal prossimo anno contare sulle quote di Ukyo Katayama, ex pilota di Formula 1 fondatore del team Ukyo, squadra Continental.

Nell’elenco delle squadre iscritte alla prossima stagione diffuso dall’UCI, la VisitMalta figurava come HAYF Sports VisitMalta, col nome della società di gestione al posto di Polti. Oggi è stato svelato il motivo, con i proprietari che hanno salutato lo sponsor ed hanno dato il benvenuto in società a Ukyo Katayama. Un unione che nasce con l’obiettivo di rilanciare la formazione italo-spagnola, negli anni apparsa al Giro d’Italia ed in altre corse importanti.

Il nuovo progetto, in attesa di uno sponsor principale, prevede anche il saluto a cinque corridori che prenderanno altre strade. Si tratta di Giovanni Lonardi e Ludovico Crescioli, che passeranno alla Groupama FDJ, e Javier Serrano, Davide Bais e Andrea Pietrobon. Questo il commento di Ivan Basso, co-proprietario del team: “È un’operazione strategica che guarda al domani, premia la serietà e la passione del nostro lavoro e ci permetterà di generare un futuro ancora più importante. Abbiamo avuto con Ukyo un dialogo lungo e costruito nel tempo, una gestazione importante come le questioni importanti richiedono. Il suo arrivo rappresenta una grande opportunità per il nostro progetto, non solo per la sua carriera e la notorietà nel suo Paese, ma perché abbiamo immediatamente avvertito grande sintonia personale quando l’abbiamo incontrato a fine agosto. Su questa solida base ci auguriamo che sia l’inizio di un lungo percorso insieme, durante il quale potremo condividere grandi esperienze, continuare a far crescere il nostro progetto e festeggiare tanti successi insieme”.