Julieta Gallego morta nell’incidente ferroviario in Spagna: lutto nell’atletica

La tragedia ferroviaria avvenuta ieri a Urda, nella provincia di Toledo, ha spezzato anche la vita di Julieta Gallego, atleta spagnola di 24 anni specializzata nel salto in lungo. La giovane si trovava a bordo di uno dei due treni ad alta velocità coinvolti nello scontro lungo la linea Madrid-Siviglia, un incidente dalle conseguenze devastanti, che ha causato almeno 68 vittime.

Tesserata per l’AD Sprint di Madrid, Gallego stava facendo ritorno a casa dopo aver trascorso del tempo nella capitale per alcuni impegni personali e sportivi. La sua morte ha suscitato profonda commozione nell’ambiente dell’atletica leggera, dove era conosciuta per il proprio impegno e per i risultati conseguiti nelle competizioni nazionali.

Tra i traguardi più importanti ottenuti, figura il quarto posto ottenuto ai Campionati spagnoli indoor Under 23 del 2023. Il suo primato personale era di 5,90 metri, misura che testimonia il percorso sportivo intrapreso e il potenziale espresso in pedana.

Nata a Madrid, Gallego aveva compiuto 24 anni il 9 ottobre scorso. Dopo gli studi al Collegio Tedesco della capitale spagnola, nel corso del 2026 si era trasferita in Germania. La sua presenza in Spagna era quindi temporanea, legata a impegni che l’avevano riportata nel Paese d’origine prima del tragico viaggio di ritorno.

La notizia della sua scomparsa ha provocato dolore e incredulità nel mondo dell’atletica. La federazione spagnola e la Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) hanno espresso il proprio cordoglio per la perdita della giovane sportiva, unendosi al dolore di familiari, amici e compagni di squadra.