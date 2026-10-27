Italia-Norvegia oggi in tv, Europei curling femminile 2026: orario e streaming, c’è una novità

Oggi martedì 27 ottobre (ore 19.00) si gioca Italia-Norvegia, incontro valido per la fase a gironi degli Europei 2026 di curling femminile. Le azzurre faranno il proprio esordio sul ghiaccio di Ostrava (Cechia) e incominceranno la propria avventura nella rassegna continentale, che quest’anno ha cambiato format: due gruppi da sei squadre ciascuno, soltanto cinque partite per ogni formazioni e dunque il risultato di ogni incontro sarà fondamentale per la qualificazione alle semifinali.

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-NORVEGIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 19.00

Il quartetto tricolore sarà nei fatti obbligato a vincere, se non vorrà trovarsi già con le spalle al muro in vista delle prossime sfide contro le padrone di casa, la Svizzera, la Lettonia e la Germania. La skip Giulia Zardini Lacedelli, la vice Marta Lo Deserto, la third Elena Mathis e la lead Rachele Scalesse, selezionate dopo aver battuto la compagine di Stefania Constantini nel challenge interno, se la dovranno vedere con Torild Bojoernstad e compagne.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Norvegia, match d’apertura degli Europei 2026 di curling femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD; prevista la diretta streaming su Rai Play e The Curling Channel; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-NORVEGIA, EUROPEI CURLING OGGI

Martedì 27 ottobre

Ore 19.00 Italia vs Norvegia – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA ITALIA-NORVEGIA CURLING: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming:Rai Play, gratis; The Curling Channel.

Diretta testuale: OA Sport.