IndyCar, Barcellona protagonista del calendario 2027. Assenti Nashville e Washington

La NTT IndyCar Series vola a Barcellona nel 2027. La principale serie americana riservata alle monoposto si prepara per una storica sfida in Catalogna, l’evento si svolgerà domenica 18 luglio nell’impianto che fino allo scorso anno ha accolto il Mondiale di F1.

La categoria statunitense si prepara quindi per una stagione agonistica sempre più internazionale, una scelta dovuta anche al cinque volte campione Alex Palou. Il #10 di Chip Ganassi Racing avrà la propria competizione nel cuore dell’estate dopo il consueto appuntamenti di Mid-Ohio (4 luglio).

La seconda novità riguarda l’abbandono del Nashville Superspeedway. Il catino che sorge nello Stato del Tennessee era stato scelto in maniera provvisoria in attesa della fine dei lavori attorno al nuovo stadio NFL dei Tennessee Titans, la pista che annualmente accoglie anche la NASCAR Cup Series ha ospitato anche la finale in due occasioni prima del ritorno a Laguna Seca.

Out anche lo scenografico round tra le vie principali di Washington, D.C. La Freedom 250, voluta da Roger Penske con il prezioso supporto del Presidente Donald Trump, resterà comunque nella storia come la prima competizione automobilistica tra le vie del National Mail.

La stagione inizierà a St. Petersburg a marzo prima della tappa di Phoenix in concomitanza con la NASCAR. Il GP di Arlington (Texas) segue nell’ordine prima di Barber Motorsport Park e Long Beach che tradizionalmente avrà la propria storica corsa ad aprile.

Il mese di maggio inizierà come consuetudine con la corsa nel road course di Indianapolis. La sesta tappa della NTT IndyCar Series è prevista due settimane prima della 111ma 500 Miglia, indetta quest’anno per domenica 30 maggio.

Il GP di Detroit aprirà il mese di giugno che vedrà protagonisti anche l’ovale di Gateway e la prova di Road America. Peccato che queste due manifestazioni siano in concomitanza rispettivamente con la 24h Le Mans e la 24h di Spa-Francorchamps.

I protagonisti della NTT IndyCar Series non potranno presenziare a differenza del 2025 neanche nella 12h Sebring dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship e dovranno necessariamente accantonare l’idea di partecipare alla 24h del Nurburgring, rispettivamente organizzate nel medesimo fine settimana del GP di Arlington e della Indy 500.

Markham mantiene il proprio posto nel calendario al posto di Toronto, mentre Milwaukee Mile avrà una nuovamente una doppia prova come accaduto negli ultimi anni. Il catino di West Allis (Wisconsin) è presente nella parte conclusiva del calendario insieme a Portland (Oregon) e Laguna Seca (California).

CALENDARIO 2027 NTT INDYCAR SERIES

1. St. Petersburg – 7 marzo

2. Phoenix Raceway – 13 marzo

3. Arlington – 21 marzo

4. Barber Motorsport Park – 4 aprile

5. Long Beach – 18 marzo

6. Indianapolis Road Course – 15 maggio

7. 111ma 500 Miglia Indianapolis – 30 maggio

8. Detroit – 6 giugno

9. World Wide Technology Raceway – 13 giugno

10. Road America – 27 giugno

11. Mid-Ohio – 4 luglio

12. Barcellona – 18 luglio

13. Markham -15 agosto

14. Milwaukee Mile – 28 agosto

15. . Milwaukee Mile – 29 agosto

16. WeatherTech Raceway Laguna Seca – 5 settembre