Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026 tra lo stupore generale. Battuti Mpabbè e Yamal

Il Pallone d’oro 2026 ha finalmente un volto. A Londra, dopo ore di attesa, Harry Kane è stato insignito del prestigioso premio, battendo la concorrenza di Yamal e Mbappè e coronando così uno dei sogni della sua carriera. L’inglese viene premiato al termine di una stagione straordinaria con il Bayern Monaco e con l’Inghilterra, con la quale ha firmato il terzo posto ai Mondiali.

Kane è quindi il vincitore del 70esimo Pallone d’Oro della storia, un premio che certifica lo status di grande attaccante e giocatore. Il capitano inglese ha atteso silenziosamente il suo momento, continuando a lavorare a volte nell’ombra (tanti gli anni nel suo Tottenham senza trofei) prima di emergere definitivamente al Bayern Monaco, squadra con la quale ha segnato la maggior parte dei 73 gol in 65 partite della scorsa stagione.

Statistiche mostruose quelle del 33enne che ha dimostrato come il duro lavoro, e l’incredibile talento, non hanno età. Per Kane si tratta del secondo premio della serata dopo quello per il Miglior Attaccante. Superati rispettivamente Kylian Mbappé, secondo, e Lamine Yamal, terzo. 25 anni dopo Michael Owen, l’Inghilterra può nuovamente festeggiare il suo Pallone d’Oro.