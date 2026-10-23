Pattinaggio di figura: Tali-Lafornara parteciperanno ad una gara del Grand Prix

Una buona notizia per la danza italiana. Noemi Tali e Noah Lafornara prenderanno infatti parte ad un appuntamento valido per il circuito ISU Grand Prix 2026-2027 di pattinaggio artistico, in partenza tra poche ore con il Grand Prix de France pianificato ad Angers. Nella fattispecie il binomio azzurro sarà della partita sul ghiaccio di Skate America, in programma ad Everett dal 13 al 16 novembre. L’invito è arrivato nei giorni scorsi.

Si tratta di una grande occasione per il team nostrano che, a conti fatti, sta affrontando solo quest’anno la prima vera stagione nella massima categoria dopo il lunghissimo periodo di stop della stagione passata. Sarà il debutto assoluto degli allievi di Valter Rizzo nella rassegna itinerante Senior. In passato infatti gli atleti avevano preso parte solo al Grand Prix Junior, vinto nel 2024-2025.

Gli azzurri se la vedranno con tante coppie di livello: stando alla lista degli iscritti a partire con i favori del pronostico saranno i padroni di casa Emilea Zingas-Vadym Kolesnik, seguiti dai francesi Evgenia Lopareva-Geoffrey Brissaud e dai cechi Katarina Mrazakova-Daniel Mrazek.

Si arricchisce così il calendario di Noemi e Noah che, proprio in questo weekend, saranno impegnati alla Mezzaluna Cup, celeberrima competizione di scena a Mentana e riservata alle coppie di danza particolarmente importante per testare lo stato di forma di ogni binomio in lizza.