America's CupVela
Francesco Bruni da pilastro ad avversario di Luna Rossa! Sarà il timoniere di Alinghi nell’America’s Cup 2027
Il timoniere italiano Francesco Bruni cambia team in vista della 38ª America’s Cup, in programma a Napoli nel 2027. Lascia Luna Rossa per unirsi allo sfidante svizzero Tudor Team Alinghi, dove sarà timoniere e skipper.
Il trasferimento è stato reso possibile da un accordo tra i due team. Luna Rossa, in un comunicato, ha confermato l’intesa e ha augurato a Bruni “il meglio per questa nuova avventura“.
Sette volte campione del mondo in diverse classi, Bruni è stato al timone di Luna Rossa a Barcellona nel 2024, per poi assumere un ruolo di coach all’interno del team italiano. Con il passaggio ad Alinghi torna dunque a un ruolo ben definito.
“Sono davvero entusiasta di entrare a far parte di Tudor Team Alinghi, uno dei nomi iconici dell’America’s Cup“, ha dichiarato. “Non vedo l’ora di tornare al timone e di contribuire alle prestazioni del Team, e desidero ringraziare Luna Rossa per avermi permesso di fare questo passo. Molti dei miei nuovi compagni sono persone che conosco bene e stimo moltissimo, e ho voglia di iniziare a lavorare con loro“.
Soddisfatto Ernesto Bertarelli, proprietario del team svizzero, che ha ringraziato Luna Rossa per aver acconsentito al trasferimento e ha sottolineato le qualità del nuovo arrivato: “Porta con sé un talento eccezionale al timone, insieme a un’energia e a un entusiasmo capaci di trascinare tutti coloro che lo circondano. Sono felicissimo di accoglierlo nel Team“.
La carriera di Bruni è lunga e ricca di esperienze. Ha partecipato a tre Olimpiadi e a cinque campagne di America’s Cup ed è stato vicecampione del mondo nella classe Moth. Con Luna Rossa ha corso la Louis Vuitton Cup del 2003 e del 2007; ha poi guidato Azzurra nel Louis Vuitton Trophy del 2009 e del 2010, prima di rientrare nella squadra di Patrizio Bertelli per la Louis Vuitton Cup del 2013. Dopo il ritiro di Luna Rossa dall’edizione 2017, è passato ad Artemis Racing. Nel 2021, dopo la vittoria della Prada Cup, ha condiviso il ruolo di timoniere con James Spithill: in quell’occasione è diventato il primo timoniere non anglosassone a vincere una regata nella storia della competizione.
Bruni si trasferirà a Napoli, dove a dicembre Team Alinghi inizierà a navigare con BoatOne nel Golfo. Luna Rossa, il challenger con più partecipazioni alla Coppa, resta intanto in corsa per l’edizione 2027 sotto i colori del Circolo del Remo e della Vela Italia.