Filippo Volandri spiega: “Convocazioni sul ranking, prossime settimane decisive per definire l’Italia di Coppa Davis”

Cinque nomi per inseguire un’impresa che nella storia del tennis italiano non ha precedenti. Filippo Volandri ha ufficializzato le convocazioni per le finali di Coppa Davis 2026, in programma dal 24 al 29 novembre alla SuperTennis Arena di BolognaFiere.

Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Simone Bolelli e Andrea Vavassori rappresenteranno la compagine tricolore. L’Italia sarà ai nastri di partenza per cercare di confermare il titolo ottenuto nelle ultime tre edizioni e quindi centrare il quarto, il quinto complessivo della propria storia. Il debutto sarà contro la Corea del Sud il 25 novembre.

Il capitano di Davis si è così espresso: “Queste convocazioni sono come di consueto elaborate tenendo conto delle posizioni della classifica attuale“. Una selezione basata sul ranking, dunque, ma ancora provvisoria. Il regolamento consente infatti di sostituire fino a tre giocatori rispetto alla Team Nomination del 26 ottobre, a patto che le modifiche vengano comunicate entro le 11:00 di lunedì 23 novembre, il giorno prima dell’inizio delle partite.

È in questo margine che si giocherà la partita più delicata per Volandri. “Saranno determinanti per me le prossime settimane che ci separano della nuova avventura della Davis. Con tutto il mio staff lavoreremo per approfondire le condizioni di ciascun giocatore al fine di definirne la disponibilità, per poter arrivare a schierare la migliore formazione possibile“, afferma il capitano.

Un modo anche per rispondere a chi ha annotato l’assenza di Matteo Berrettini, tra i protagonisti del successo in Davis nel 2024 e nel 2025: “Sappiamo di avere una squadra molto forte perché può contare su un’ampia rosa di giocatori, composta oltre a questi anche da Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego assoluti protagonisti delle scorse edizioni“, sottolinea Volandri.

Bologna sarà ancora una volta un fattore. Il tecnico lo riconosce apertamente: “Ci aspettiamo di essere sostenuti come sempre dal nostro grande pubblico il cui entusiasmo ha permesso alla nostra nazionale di aprire un ciclo di vittorie entusiasmante“.

Il pensiero finale dell’ex tennista toscano va infine a Jannik Sinner, assente dalla lista: “Colgo l’occasione per fare un grosso in bocca al lupo a Jannik perché possa rimettersi al meglio e tornare presto con noi“.