Equitazione: Pieter Devos vince nel Global Champions Tour del Cairo. Ottimi segnali da Camilli e Gaudiano

La quattordicesima e penultima tappa del Global Champions Tour 2026 è andata in archivio al Cairo. Sul tracciato egiziano, che ha visto complessivamente 40 binomi alternarsi nel concorso di salto ostacoli, non sono mancate le emozioni, con la vittoria che è andata a Pieter Devos.

Il belga, secondo a Roma un paio di settimane fa, si è imposto – in sella al suo Casual DV Z – trovando un doppio netto fra prima manche e il decisivo jump off, in particolare con la manche di spareggio chiusa col crono di 45.85. Un tempo prezioso per precedere il connazionale Olivier Philippaerts (montante Hipster SV), secondo a 46.31, e l’eterno britannico Ben Maher (su Point Break) con 46.57.

Buoni segnali, anche in vista di Fieracavalli, da parte degli azzurri: Emanuele Camilli si piazza all’ottavo posto, con il suo Chacareno PS, dopo un netto nella prima manche e il tempo di 52.09 al jump off che gli costa 1 penalità. Emanuele Gaudiano invece chiude 12esimo in sella a Chabrello PS: nessun errore nel round d’apertura, con 8 penalità invece nel segmento per determinare le posizioni finali. Ha completato invece in 32esima piazza la sua prova Guido Grimaldi (su Gentleman): per lui 76.02 il tempo della prima manche con 8 penalità.

La classifica generale del Global Champions Tour 2026 vede quindi il belga Abdel Said al primo posto con 245 punti (oggi 13esimo): alle sue spalle il tedesco Christian Alhmann, con 224, e l’austriaco Max Kunher, a quota 208 punti.

Prossimo appuntamento, prima delle Finals di Verona, in programma a Rabat dal 30 ottobre al 1° novembre.