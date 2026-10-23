Tennis
WTA Finals 2026, Errani/Paolini insidiate nella Race da Eikeri/Gleason: gli scenari a Ningbo
Si infiamma la corsa all’ultimo posto disponibile per il torneo di doppio delle WTA Finals 2026 di tennis: sette coppie hanno già staccato il pass per l’ultimo atto stagionale di Indian Wells, mentre resta ancora da assegnare l’ultimo biglietto, per il quale cono in corsa anche Sara Errani e Jasmine Paolini.
Dopo l’eliminazione all’esordio a Ningbo le azzurre si sono fermate al nono posto della Race a quota 2417 punti, ed al momento sarebbero loro a qualificarsi per le Finals, dato che la serba Aleksandra Krunic e la kazaka Anna Danilina, terze, sono state costrette al forfait per un infortunio occorso alla balcanica.
La coppia più vicina alle azzurre è quella composta dalla britannica Olivia Nicholls e dalla slovacca Tereza Mihalikova, decime a quota 2376, a -41 da Errani e Paolini, ma oggi si sono qualificate per le semifinali a Ningbo la norvegese Ulrikke Eikeri e la statunitense Quinn Gleason, 11me, ma ora con 2365 punti, a -52 dalle azzurre.
Domani in semifinale saranno in palio altri 130 punti, quindi qualora Eikeri/Gleason dovessero battere la statunitense Desirae Krawczyk e la magiara Fanny Stollar scavalcherebbero le azzurre, portandosi a quota 2495, a +78 sulle italiane.
Nell’eventuale finale, poi, saranno in palio altri 175 punti, con Eikeri/Gleason che potrebbero raggiungere quota 2670, a +253 sulle azzurre, costringendo Sara Errani e Jasmine Paolini ad una complicata rimonta nel WTA 500 di Tokyo, che a quel punto sarebbe legata anche ai risultati altrui.
RACE WTA DOPPIO AL 23 OTTOBRE
1 DABROWSKI, GABRIELA / STEFANI, LUISA 8420 QUALIFICATE
2 SINIAKOVA, KATERINA / TOWNSEND, TAYLOR 8370 QUALIFICATE
3 DANILINA, ANNA / KRUNIC, ALEKSANDRA 5638
4 GUO, HANYU / MLADENOVIC, KRISTINA 3976 QUALIFICATE
5 BUCSA, CRISTINA / MELICHAR-MARTINEZ, NICOLE 3620 QUALIFICATE
6 HSIEH, SU-WEI / OSTAPENKO, JELENA 3328 QUALIFICATE
7 PEREZ, ELLEN / SCHUURS, DEMI 3238 QUALIFICATE
8 MERTENS, ELISE / ZHANG, SHUAI 3018 QUALIFICATE
9 ERRANI, SARA / PAOLINI, JASMINE 2417
10 MIHALIKOVA, TEREZA / NICHOLLS, OLIVIA 2376
11 EIKERI, ULRIKKE / GLEASON, QUINN 2365 (2495 in caso di finale a Ningbo, 2670 in caso di vittoria)
12 ROUTLIFFE, ERIN / SUTJIADI, ALDILA 2273
13 AOYAMA, SHUKO / LIANG, EN-SHUO 2220
14 SINIAKOVA, KATERINA / ZHANG, SHUAI 2150
15 SIEGEMUND, LAURA / ZVONAREVA, VERA 2068