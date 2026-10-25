Dove la prossima gara di MotoGP? GP Malesia 2026: programma, orari, tv

Il prossimo evento valido per il Motomondiale 2026 sarà il Gran Premio di Malesia. L’appuntamento è in calendario nel weekend del 30 ottobre, 31 ottobre e 1 novembre. Dunque, non vi sarà alcuna pausa tra il GP di Australia, che nella giornata odierna vive il proprio pinnacolo, e le gare che saranno ospitate dall’autodromo di Sepang in questo finale di stagione diventato ancora più intenso del previsto.

La pista è lunga 5.543 metri. Il primato sul giro è stato stabilito da Francesco Bagnaia nel 2024, quando il piemontese venne cronometrato in 1’56″337. La velocità più elevata che sia stata rilevata è stata raggiunta da Andrea Iannone, 339.6 km/h nel 2015. In gara, il record è detenuto da Alex Marquez con il 1’58″873 del 2025.

Nel 2025 il successo della MotoGP è stato conquistato da Alex Marquez (Ducati). Nella Sprint fu il compagno di marca, ma non di team, Francesco Bagnaia a trionfare. Per quanto concerne le categorie formative, la Moto2 si chiuse con l’affermazione del britannico Jake Dixon, mentre nella Moto3 primeggiò il giapponese Taiyo Furusato.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di Malesia 2026 di MotoGP. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208); in differita gratis e in chiaro su TV8; in diretta streaming su SkyGO, NOW e Tv8.it. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

PROGRAMMA GP MALESIA MOTOGP 2026

Venerdì 30 ottobre (orari italiani)

Ore 2:00-2:35, Moto3, Prove libere (I)

Ore 2:50-3:30, Moto2, Prove libere (I)

Ore 3:45-4:30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 6:15-6:50, Moto3, Pre-Qualifiche

Ore 7:05-7:45, Moto2, Pre-Qualifiche

Ore 8:00-9:00, MotoGP, Pre-Qualifiche

Sabato 31 ottobre (orari italiani)

Ore 1:40-2:10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 2:25-2:55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 3:10-3:40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 4:50-4:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 4:15-4:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 5:45-6:00, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 6:10-6:25, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 6:40-6:55, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 7:05-7:20, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 8:00, MotoGP, SPRINT

Domenica 1 novembre (orari italiani)

Ore 3:40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 5:00, Gara MOTO3

Ore 6:15, Gara MOTO2

Ore 8:00, GRAN PREMIO MOTOGP

PROGRAMMA GP MALESIA MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): TV8 (125 SKY e 8 DT), ma solo le qualifiche e la Sprint del sabato. Le gare della domenica verranno invece trasmesse in differita.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208).

Diretta streaming: SkyGO e Now per gli abbonati / TV8.it per tutti.

Diretta testuale: OA Sport.