Conegliano-Vallefoglia oggi, A1 volley femminile: orario, tv, programma, streaming

Il Palaverde diventa il banco di prova più severo per la brillante partenza della Megabox Ond. Savio Vallefoglia. Domani, mercoledì 28 ottobre alle 20.00, le marchigiane faranno visita alla Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano in una delle sfide più interessanti del turno infrasettimanale. Si affrontano due formazioni ancora imbattute: le Pantere hanno raccolto dodici punti senza concedere un set, mentre la Megabox insegue a quota undici grazie a quattro vittorie. Conegliano cerca l’aggancio a Milano in vetta, Vallefoglia una conferma del proprio salto di qualità.

LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-VALLEFOGLIA DALLE 20.00

La squadra di Daniele Santarelli torna davanti al proprio pubblico dopo aver sollevato la Supercoppa e dovrà evitare un calo di tensione. L’Imoco ha costruito il suo percorso su un cambio palla difficilmente leggibile e su una ricostruzione efficace anche con ricezione imperfetta. Joanna Wołosz può distribuire su tutta la rete, affidandosi alla potenza di Isabelle Haak, alla completezza di Gabi e alle traiettorie di Zhu Ting. Al centro Sarah Fahr e una Raphaela Folie già determinante ampliano le possibilità offensive.

Per Vallefoglia sarà essenziale allontanare Wołosz dalla rete. Un servizio conservativo permetterebbe a Conegliano di giocare con troppa velocità; forzare senza controllo, però, significherebbe regalare punti a una squadra che concede pochissimo. Le marchigiane dovranno trovare il confine tra rischio e precisione, scegliendo bene i bersagli e organizzando il muro-difesa sulle rotazioni venete. Contro l’Imoco occorre difendere più volte, proteggere le rigiocate e trasformare le occasioni in contrattacchi pericolosi.

Andrea Pistola chiederà a Jenna Gray di distribuire il carico offensivo senza ridurre il gioco alle sole Erblira Bici e Alessia Bolzonetti. Gaia Giovannini può garantire equilibrio, mentre il coinvolgimento delle centrali sarà indispensabile per trattenere il muro di casa e liberare spazio sulle estremità. Nei palloni staccati da rete serviranno pazienza, copertura e la capacità di evitare conclusioni prevedibili.

La Megabox arriva con la leggerezza di chi ha già superato le attese, ma anche con la possibilità di misurarsi contro il riferimento del campionato. Conegliano parte favorita per profondità ed esperienza, tuttavia dovrà ritrovare subito intensità dopo le energie spese in Supercoppa. Le Pantere devono confermare il proprio dominio; Vallefoglia può giocare con coraggio per capire quanto sia credibile l’ambizione di restare nelle zone alte.

Il fischio d’inizio è in programma al Palaverde di Villorba mercoledì 28 ottobre con inizio alle 20.00. Non è prevista la diretta tv, mentre la diretta streaming sarà disponibile a pagamento su Dazn e gratuitamente sul canale Youtube della Lega Volley Femminile. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano e Megabox Ond. Savio Vallefoglia.

CALENDARIO A1 VOLLEY FEMMINILE OGGI

Mercoledì 28 ottobre – PalaVerde di Villorba

Ore 20.00 Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano vs Megabox Ond. Savio Vallefoglia

PROGRAMMA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE 2026-2027: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Dazn, Youtube Lega Volley Femminile

Diretta Live testuale: OA Sport