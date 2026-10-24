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Ciclismo, Elisa Longo Borghini pone l’ottavo sigillo a cronometro nei campionati italiani! Milesi super tra gli U23

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12 secondi fa

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Elisa Longo Borghini / LaPresse

Otto volte sul gradino più alto del podio a cronometro, quindici in totale con le maglie tricolori Elite: Elisa Longo Borghini continua a scrivere la storia dei Campionati Italiani. A Piasco, nel Cuneese, la piemontese della UAE Team ADQ ha rinnovato il proprio dominio contro il tempo, ritoccando un record che già le apparteneva e trasformando la prova in una dimostrazione di superiorità.

Sui 19,7 chilometri del percorso la campionessa ossolana ha fermato il cronometro a 23’15″11, con una media di 50,835 km/h. Alessia Vigilia, seconda, ha pagato un distacco di 53″54, mentre Letizia Borghesi, terza, è rimasta a 1’02″45. Un margine ampio, che racconta di una gara controllata dall’inizio alla fine. Il successo odierno si aggiunge a quelli del 2014, 2016, 2017, 2020, 2021, 2022 e 2023 nella specialità, e affianca i sette titoli ottenuti nella prova in linea, l’ultimo dei quali a giugno a Pordenone.

Se tra le donne Elite il copione è quello di una fuoriclasse in gestione, tra gli Under 23 la giornata ha consegnato una prova di forza altrettanto convincente. Nicolas Milesi, bergamasco della Ineos Grenadiers Academy, è arrivato a questo appuntamento forte dell’argento mondiale nella cronometro di Montréal, conquistato a settembre, e dell’affermazione di sette giorni fa nella Crono delle Nazioni a Les Herbiers. Il tricolore ne è la naturale conseguenza: 20’52″99 il suo tempo, 56,601 km/h la velocità media, con 1’11″67 di vantaggio su Davide Basso e 1’19″06 sul compagno di squadra Davide Frigo. Un finale di stagione da protagonista assoluto, in attesa del salto tra i professionisti con la EF Education-EasyPost nel 2027.

Tra le Under 23 il successo è andato a Giada Silo (UAE Development Team), che ha chiuso in 25’12″92 e ha preceduto di 1’41″34 Livielle Ongarato (Horizons Cycling Club).

Spazio poi alle categorie giovanili, con verdetti spesso decisi da distacchi minimi. Tra le Junior, sui 13 chilometri, Maria Acuti (Biesse-Carrera-Premac) ha fatto segnare 16’53″55, a 46,174 km/h di media. Alle sue spalle due atlete della U.C. Conscio Pedale del Sile: Rebecca D’Apollonio, staccata di 1’43″25, e Samira Sartoretto, a 1’44″63, divise da appena 1″38.

Nella gara maschile Junior, disputata sui 19,7 chilometri, si è imposto Patrik Pezzo Rosola (Nordest Petrucci Assali) in 22’00″17, alla media di 53,720 km/h. Enrico Andrea Balliana (Team Ecotek Zero24) ha limitato il ritardo a 25″43, mentre Paolo Favero (Bustese Olonia) ha completato il podio a 33″85.

Il confronto più serrato si è visto tra gli Allievi. Sui 13 chilometri Samuele Matteini (Alba Orobia-Biassono) ha firmato il miglior tempo in 16’01″01, con una media di 48,699 km/h, tenendo a distanza David Alexandru Munteanu (S.C. Cotignolese), secondo a 6″82, e Carlo Ceccarello (A.S.D. Ciclistica Monselice), terzo a 10″11.

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Ancora più sottile il margine tra le Allieve, dove Nicole Bracco (S.C. Cesano Maderno) ha avuto la meglio in 18’28″83, superando di soli 3″25 Nina Marinini (Biesse-Carrera-Premac). Terza Sveva Bertolucci (Blu Team), a 27″45.

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