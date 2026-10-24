ATP Almaty 2026, Basilashvili sfiderà Medvedev per il titolo

Il torneo ATP di Almaty torna in campo per disputare le due semifinali. Saranno il georgiano Nikoloz Basilashvili, giocatore che ha iniziato il suo torneo dal tabellone di qualificazione e centra una finale quattro anni dopo Doha 2022, e il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero uno, a sfidarsi domani nel match per il titolo.

Nikoloz Basilashvili, giocatore proveniente dalle qualificazioni, doma il greco Stefanos Tsitsipas, testa di serie numero sette, 6-4 6-7(5) 6-3 in due ore e diciassette minuti. Il georgiano sfrutta la prima opportunità per operare il break del 2-1, concede le briciole all’avversario sui propri turni di battuta e trasforma la prima palla set per chiudere 6-4 la frazione inaugurale.

La seconda frazione si sviluppa all’insegna dell’equilibrio e nel rispetto dei turni di servizio, il greco deve salvare palla break nel primo e nel settimo gioco. Sul 5-4 il tennista ellenico manca tre set point e il georgiano riesce a rifugiarsi al tie-break. Tsitsipas capovolge l’iniziale 2-4 con un micidiale 4-0 e chiude 7-5 al secondo set point. Nella terza partita Basilashvili manca tre opportunità del 2-0, opera il break per il 5-3 e chiude 6-3 al primo match point.

Nell’ultimo atto il georgiano sfiderà Daniil Medvedev. Dura solo un set la fatica del giocatore russo, testa di serie numero uno, che approfitta del ritiro del kazako Alexander Bublik, terzo favorito del tabellone, dopo aver vinto 6-3 la frazione di apertura. Medvedev rompe l’equilibrio iniziale quando sfrutta la seconda opportunità per il break del 3-1, non concede nulla al servizio e chiude 6-3 al primo set point.