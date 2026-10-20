Quattro convocazioni in Nazionale giovanile, due Europei Under 20 e un titolo italiano junior nei 3000 siepi. Poi gli infortuni, nuove strade professionali e il libro Restare interi. Laura De Marco racconta come cambia il rapporto con lo sport quando la vita va oltre la competizione.
Dall’atletica alla formazione, dalla moda al lavoro di trainer: una storia di identità, fragilità e ripartenza.
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conduce Alice Liverani
Foto di Atleticamente Foto
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