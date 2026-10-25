Hockey ghiaccio
Alps League: sabato positivo per le italiane. Preziosa vittoria di Renon
Un sabato dal bilancio positivo per le due squadre italiane impegnate nel Campionato Alps League 2026-2027 di hockey su ghiaccio. I team nostrani hanno infatti incassato complessivamente tre vittorie e due sconfitte, con alcuni degni di nota.
La notizia più importante è arrivata da Ritten, capace di vincere lo scontro diretto con Jesenice passando per 1-3 e completando così il sorpasso in classifica, dove occupa adesso la seconda posizione ad un punto dalla capolista Zeller Eisbaren. Sorride anche Asiago, abile a firmare una vittoria per 4-3 arginando così una compagine rognosa come il Kitzbuhel.
Bene poi Cortina, uscita vittoriosa per 3-1 dal confronto con Gherdeina muovendo così passi importanti per risalire la china in classifica, così come l’Unterland che ha battuto il Salzburg 2 per 3-5.
Da segnalare infine quanto fatto da Merano, formazione che ha incasellato la terza sconfitta consecutiva cedendo il passo proprio allo Zeller Eisbaren per 1-7. L’Alps League tornerà il prossimo 25 ottobre.