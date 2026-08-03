Belotti/Santoro giovani rampanti! Irrompono tra i grandi e sono bronzo agli Europei!

Una medaglia che pesa nel presente e che vale tanto per il futuro. La scommessa del CT Oscar Bertone di puntare sui giovani Matteo Santoro e Stefano Belotti, che conquistano un eccezionale bronzo nel sincro maschile dai tre metri agli Europei di Parigi. Un podio agguantato proprio all’ultimo tuffo con un eccellente doppio e mezzo avanti con due avvitamenti, superando di pochissimo la Gran Bretagna, che era stata molto pagata dai giudici nonostante alcuni errori gravi.

A salire sul gradino più alto del podio è la Germania con la coppia formata da Lou Massenberg e Jonathan Schauer, che chiudono con un punteggio complessivo di 423.84. Gara veramente eccellente dei tedeschi, complice anche un ottimo quadruplo e mezzo avanti raggruppato da 86.64 punti. Argento per la Russia, che tornava alle competizioni con un duo storico come Evgenii Kuznetsov e Nikita Shleikher, che hanno totalizzato 408.99 punti.

Il bronzo degli azzurri è arrivato con un punteggio totale di 386.07. Dopo due buoni obbligatori ed un triplo e mezzo avanti carpiato da 75.33, era arrivata qualche sbavatura da entrambi nel quadruplo e mezzo avanti raggruppato (67.26). Sporcato anche il triplo e mezzo ritornato raggruppato (66.30), mentre fenomenale alla fine il doppio e mezzo avanti carpiato con due avvitamenti addirittura da 80.58 punti.

Con quest’ultimo tuffo gli azzurri hanno fatto un balzo in avanti di due posizioni, superando i britannici Anthony Hardin e Jack Laugher (protagonista di una finale davvero negativa) che si erano fermati a 385.59 e gli ucraini Kiril Boliukh e Stanislav Oliferchyk, quinti con un punteggio di 385.32. Sesta la Francia (379.92), che ha gettato via la medaglia per un disastroso errore di Jules Bouyer nel triplo e mezzo ritornato raggruppato (solo 43.86 punti).

Per l’Italia si tratta della quarta medaglia in questa rassegna continentale. Dopo tre ori e arrivato il primo bronzo, ma il bottino si spera possa già aumentare tra meno di un’ora, quando comincerà la finale dell’individuale femminile dalla piattaforma, con Sarah Jodoin Di Maria che è tra le favorite per una medaglia.