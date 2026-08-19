Tennis
WTA Cincinnati 2026, Aryna Sabalenka e Coco Gauff approdano agli ottavi. Si ritira Elina Svitolina
Si allinea agli ottavi di finale anche il tabellone di singolare femminile, ormai orfano di tenniste italiane, del WTA 1000 di Cincinnati (Ohio, Stati Uniti): vengono disputati, infatti, tutti i match dei sedicesimi di finale della parte alta del main draw.
La numero 1 del seeding e del mondo, la bielorussa Aryna Sabalenka, liquida la cinese Wang Xinyu, sconfitta per 6-1 6-3, e nella prossima notte tornerà in campo contro la ceca Sara Bejlek, che supera in rimonta la testa di serie numero 16, la russa Ekaterina Alexandrova, per 4-6 6-1 6-2.
La numero 20 del tabellone, la statunitense Madison Keys, regola la ceca Katerina Siniakova, numero 33 del seeding, sconfitta per 6-1 6-3, ed oggi se la vedrà con la qualificata cinese Wang Xiyu, che avanza senza scendere in campo in virtù del ritiro dell’ucraina Elina Svitolina, testa di serie numero 8.
Il derby statunitense sorride alla numero 4 del tabellone, Coco Gauff, che elimina la numero 28, la connazionale Ann Li, sconfitta con lo score di 6-1 7-6 (3), ed ora affronterà la numero 22, la ceca Marie Bouzkova, che piega l’altra statunitense Iva Jovic, numero 13, per 7-6 (0) 7-6 (5).
L’ucraina Marta Kostyuk, testa di serie numero 10, supera la wild card statunitense Sloane Stephens, battuta con lo score di 7-5 7-5, e sfiderà la russa Mirra Andreeva, numero 5, capace di eliminare l’indonesiana Janice Tjen, numero 32, sconfitta con il punteggio di 6-1 7-6 (5).
WTA 1000 CINCINNATI 2026 – RISULTATI 18 AGOSTO
Sedicesimi di finale (parte altra del tabellone)
Aryna Sabalenka (Bielorussia, 1) b. Wang Xinyu (Cina) 6-1 6-3
Sara Bejlek (Cechia) b. Ekaterina Alexandrova (Russia, 16) 4-6 6-1 6-2
Madison Keys (USA, 20) b. Katerina Siniakova (Cechia, 33) 6-1 6-3
Wang Xiyu (Cina, Q) b. Elina Svitolina (Ucraina, 8) per ritiro
Coco Gauff (USA, 4) b. Ann Li (USA, 28) 6-1 7-6 (3)
Marie Bouzkova (Cechia, 22) b. Iva Jovic (USA, 13) 7-6 (0) 7-6 (5)
Marta Kostyuk (Ucraina, 10) b. Sloane Stephens (USA, WC) 7-5 7-5
Mirra Andreeva (Russia, 5) b. Janice Tjen (Indonesia, 32) 6-1 7-6 (5)