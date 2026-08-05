Velasco chiama una nuova palleggiatrice: problemi fisici per Orro? Un’emergente in collegiale

Alessia Orro avrebbe accusato un leggero fastidio muscolare: non sembra trattarsi di un problema preoccupante, ma la palleggiatrice si dovrebbe fermare per alcuni giorni e dovrebbe diminuire i propri carichi di lavoro. La miglior giocatrice degli ultimi Mondiali sarà fondamentale per gli Europei 2026 di volley femminile, che scatteranno il prossimo 21 agosto (le azzurre giocheranno il proprio girone a Göteborg), e dunque è saggio rallentare i ritmi a scopo precauzionale.

La regista si trova attualmente in collegiale a Cavalese insieme alle compagne di squadra, con cui ha conquistato la medaglia di bronzo in Nations League una decina di giorni fa e sta preparando la rassegna continentale. Per questi motivi, il CT Julio Velasco ha deciso di diramare una nuova convocazione, in modo da garantire la presenza di due palleggiatrici durante le varie sedute di allenamento.

Ad affiancare Carlotta Cambi ci sarà la giovane Safa Allaoui, che oggi ha raggiunto la località in Val di Fiemme. La ventenne ha giocato l’ultima stagione con la maglia di Cuneo, disputando la sua prima annata agonistica in Serie A1 dopo aver militato in cadetteria tra Lecco e Macerata: in campionato è stata la riserva della capitana Noemi Signorile. Nella stagione che incomincerà in autunno militerà tra le fila di Bergamo.