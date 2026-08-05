Valentino Rossi esalta Kimi Antonelli: “Un talento enorme, è davvero speciale”

Kimi Antonelli continua a raccogliere consensi trasversali grazie a una prima parte di stagione in F1 di altissimo livello. Il leader del Mondiale 2026 sta impressionando non soltanto per i risultati e i record conquistati al volante della Mercedes, ma anche per la maturità e la velocità mostrate in pista. Prestazioni che hanno colpito anche uno dei più grandi campioni dello sport italiano, Valentino Rossi.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il nove volte Campione del Mondo del Motomondiale non ha nascosto tutta la propria ammirazione per il 19enne bolognese, spendendo parole che certificano quanto il talento di Antonelli abbia lasciato il segno anche agli occhi del “Dottore”.

Rossi ha innanzitutto affrontato il tradizionale legame tra gli italiani e la Ferrari, chiarendo però come il suo modo di vivere la F1 sia differente: “La Ferrari è una religione in Italia, come potete immaginare e, ovviamente, gli italiani sono felici quando vince la Ferrari. Ma io sono più un appassionato di piloti“.

Una premessa significativa, perché introduce il motivo della sua particolare attenzione nei confronti del giovane emiliano. Rossi, infatti, segue soprattutto le prestazioni dei protagonisti del Circus, indipendentemente dalla monoposto che guidano: “Seguo quello che fa Lando Norris, quello che fa Lewis Hamilton; mi interessano i piloti. Quindi non mi importa molto se qualcuno corre per la McLaren o per la Ferrari“.

Proprio in questa prospettiva si inserisce il giudizio estremamente lusinghiero riservato ad Antonelli. Il nove volte iridato si è detto profondamente colpito dalle qualità del pilota Mercedes, sottolineando come il suo potenziale possa riportare l’Italia ai vertici della F1 dopo un’attesa lunghissima: “Ovviamente, ora tifo per Kimi Antonelli. È un talento enorme, incredibilmente veloce, e in Italia non abbiamo avuto un pilota che vincesse il Campionato del Mondo negli ultimi 70 anni. Quindi è davvero speciale“.