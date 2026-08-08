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CiclismoStrada

Vuelta a Burgos 2026, magnifico assolo in solitaria di Giulio Pellizzari a Lagunas de Neila!

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1 giorno fa

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Giulio Pellizzari
Giulio Pellizzari / LaPresse

Giulio Pellizzari chiude in bellezza la sua partecipazione alla Vuelta a Burgos con il magnifico assolo nell’ultima tappa a Lagunas de Neila. Il corridore della Red Bull – BORA – hansgrohe trova l’allungo decisivo nel finale, sfrutta il duello tra i candidati al successo finale e arriva al traguardo da solo cogliendo un prestigioso successo.

Pellizzari precede  di tre secondi Oscar Onley della Netcompany Ineos, Felix Gall della Decathlon CMA CGM Team e Giulio Ciccone della Lidl-Trek. La giornata per i colori azzurri si completa con l’ottimo nono posto di Lorenzo Fortunato della XDS Astana Team. Gall vince la classifica generale con cinque secondi su Onley, dodici su Ciccone e trentaquattro su Pellizzari.

Nelle prime fasi si lanciano all’attacco: Igor Arrieta e Kevin Vermaerke della UAE Team Emirates-XRG, Davide Donati della Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies, Gianmarco Garofoli della Soudal Quick-Step, Afonso Eulálio della Bahrain Victorious, Jorge Arcas della Movistar Team, Rémy Rochas della Groupama-FDJ United, Vincenzo Albanese della EF Education-EasyPost, Lennart Jasch della Tudor Pro Cycling Team, Milan Vader della Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team, Mathieu Burgaudeau della TotalEnergies, Baptiste Vadic della TotalEnergies, Urko Berrade della Equipo Kern Pharma, Nil Gimeno della Equipo Kern Pharma e Jonathan Lastra della Euskaltel-Euskadi. Il vantaggio dei fuggitivi arriva a 1’25”.

I primi a perdere contatto sono Jonathan Lastra della Euskaltel-Euskadi e Afonso Eulalio della Bahrain-Victorious. A trenta chilometri dalla conclusione attaccano Kevin Vermaerke della UAE Team Emirates-XRG e Gianmarco Garofoli della Soudal Quick-Step. L’italiano perde contatto e al suo ex partner di fuga si aggiungono il compagno di squadra Sivakov e il belga Niels Driesen. L’ultimo ad arrendersi è Pavel Sivakov a 3,9 chilometri dalla fine.

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Nel finale Felix Gall, leader della classifica generale, si lancia all’attacco. Rispondono alla sua azione Oscar Onley della Netcompany Ineos e Giulio Ciccone della Lidl-Trek. Giulio Pellizzari tenta una prima sortita e trova la zampata decisiva all’ultimo chilometro.

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