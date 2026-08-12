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Tiro con l’arco: ufficializzato il calendario della Coppa del Mondo Indoor. Sono 8 le tappe in programma

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6 minuti fa

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Per approfondire:
Indoor World Series - Fitarco
Federico Musolesi e Matteo Borsani / Ph. Fitarco

Verso la seconda parte della stagione 2026 del tiro con l’arco. Mentre l’Italia si sta focalizzando sui Giochi del Mediterraneo che si terranno a fine agosto a Taranto, World Archery ha reso noto il calendario relativo alla Coppa del Mondo Indoor 2026-2027.

Le Indoor World Series, title name ufficiale dell’evento, metteranno in agenda otto appuntamenti: si parte da Losanna in Svizzera, dal 30 ottobre al 1° novembre, per poi finire con il consueto show di Las Vegas, dall’11 al 14 marzo 2027 con il Vegas Shoot e le Finals.

Nel mezzo le altre tappe: Strassen (Lussemburgo – dal 20 al 22 novembre), Rio de Janeiro (Brasile – dal 4 al 5 dicembre), Singapore (Singapore – dall’11 al 13 dicembre), Indianapolis (USA – dall’8 al 10 gennaio 2026), Nimes (Francia – dal 14 al 17 gennaio 2026) e Merida (Messico – dal 12 al 14 febbraio).

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Da fine ottobre quindi spazio al tiro al chiuso, con la distanza di tiro dal bersaglio che si accorcia: gli arcieri mireranno il bersaglio dalla linea dei 18 metri. 

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