Tiro con l’arco, i convocati dell’Italia per i Giochi del Mediterraneo: azzurri in formazione tipo. Guida capitan Nespoli

Dopo aver affrontato gli Europei e la parte finale della Coppa del Mondo 2026 con ottimi risultati, in particolare nella tappa di Madrid, la nazionale italiana di tiro con l’arco è pronta a misurarsi in una nuova prova: quella che riguarderà i Giochi del Mediterraneo 2026.

L’evento, in programma fra Taranto e dintorni, vedrà gli arcieri del ricurvo impegnati sul territorio pugliese dal 23 al 29 agosto prossimi, in particolare sulle linee di tiro dell’impianto di Crispiano.

In totale saranno 6 gli slot a disposizione: 3 al maschile e 3 al femminile, con gli azzurri che si cimenteranno sia nei tornei individuali sia in quelli a squadre e nella prova di Mixed Team cercando di emulare quanto fatto quattro anni fa a Orano (Algeria) nel 2022, quando portarono a casa un bottino di 5 medaglie.

Lo staff tecnico sceglie di fatto quella che è diventata la “formazione tipo”: Mauro Nespoli, Matteo Borsani e Francesco Gregori fra gli uomini, Roberta Di Francesco, Chiara Rebagliati e Tatiana Andreoli fra le donne. Massimiliano Mandia e Loredana Spera figureranno come riserve a casa.

Ad accompagnare gli arcieri vi saranno il direttore tecnico Filippo Clini e gli allenatori Amedeo Tonelli e Michele Frangilli.