Thomas Ceccon nella terra ignota dei 50 dorso: “Sono frequenze che non conosco. Pensavo di rimanere fuori”

Dopo la bellissima medaglia di bronzo di ieri nei 200 dorso, Thomas Ceccon si è tuffato nuovamente nella piscina dell’Olympic Aquatic Centre di Parigi. Il veneto era impegnato nelle batterie dei 50 dorso ed è riuscito a staccare il pass per le semifinali di questo pomeriggio, terminando al quattordicesimo posto complessivo con il crono di 24”75.

Una gara non proprio nelle corde dell’azzurro, che dovrà sicuramente migliorarsi per sperare nell’accesso alla finale. In semifinale con lui ci sarà anche Michele Lamberti (decimo con 24”56); mentre sono stati eliminati Francesco Lazzari (24”98) e Daniele Del Signore (25”73).

Nell’intervista a Rai Sport, Ceccon si era detto preoccupato addirittura per la batteria del mattino: “Avevo un po’ paura di non passare, anche perchè Lazzari ha un personale molto vicino al mio. Io ho tirato a tutta stamattina. Sono frequenze che non conosco, perché questo tempo può essere benissimo un passaggio da 100. 24”7 è un cinquanta lento, ma per ora va bene così. Una gara in più, la portiamo in semifinale e vediamo cosa succede”.

Il grande favorito sembra essere il russo Kliment Kolesnikov: “Lui è una spanna sopra tutti. Il podio lo vedo a 24”1 o 24”0. Attualmente è molto lontano da quelli che sono i miei standard, ma se entriamo in finale possiamo giocarcela comunque”.