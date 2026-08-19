Tennistavolo, i convocati dell’Italia per i Giochi del Mediterraneo. Gaia Monfardini e Giorgia Piccolin saranno i riferimenti

L’inizio dei Giochi del Mediterraneo 2026 è sempre più vicino. A Taranto, e dintorni, si alzerà il sipario sulla competizione multisport che torna in Italia a 15 anni di distanza dall’ultima volta (Pescara 2009) e che si terrà dal 21 agosto al 3 settembre prossimi.

Fra le discipline in programma e competizione anche il tennistavolo, con le gare delle varie specialità in agenda che si terranno da mercoledì 26 agosto a mercoledì 2 settembre presso il Palazzetto Giovanni Paolo II di Massafra.

Sui tavoli tarantini ci si giocherà 5 possibili titoli, per un totale di 15 medaglie da assegnare: a squadre maschili e femminili, i singolari al femminile e al maschile e la “new entry” del doppio misto.

L’Italia, da movimento padrone di casa, si presenterà con 8 atleti: equamente distribuiti fra donne e uomini. A guidare compagine tricolore saranno Gaia Monfardini e Giorgia Piccolin, giocatrici su cui fare affidamento in tutte le possibili declinazione dei tornei presenti. Oltre a loro, al femminile saranno presenti Nicole Arlia e Miriam Carnovale.

Fra gli uomini invece, saranno John Oyebode e Andrea Puppo a cercare di trascinare un comparto che potrà contare anche su Matteo Mutti e Carlo Rossi.

In totale, ai Giochi del Mediterraneo 2026, saranno in gara 86 atleti: 43 donne e 43 uomini, provenienti complessivamente da 18 nazioni differenti.