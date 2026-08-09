Tennis, Italia Campione del Mondo! Le World Tennis U14 Team Finals si tingono d’azzurro: Conticello e Luchetti show

L’Italia ha vinto le World Tennis U14 Junior Team Finals femminili e si è laureata Campionessa del Mondo. La Nazionale U14 ha alzato al cielo il prestigioso trofeo tennistico, che viene equiparato al titolo iridato di categoria per quanto concerne le squadre. Sulla terra rossa di Prostejov (Cechia), sono scese in campo sedici compagini, suddivise in quattro gironi e con le migliori otto successivamente impegnate in un tabellone a eliminazione diretta.

Olivia Serena Conticello, Giorgia Lanza, Giulia Luchetti, guidate dal capitano Cristian Vinco, sono semplicemente state impeccabili sul mattone tritato: nel raggruppamento hanno regolato Marocco (3-0), India (2-1) e Giappone (2-1), nei quarti di finale hanno travolto la Slovacchia (3-0) e poi hanno annichilito la Cechia (2-0), presentandosi così da imbattute all’atto conclusivo.

Nel match decisivo, l’Italia ha avuto la meglio sul Giappone per 2-1 e ha fatto festa. Lucchetti ha sconfitto Iwasa per 6-4, 6-2, Conticello ha perso contro Okuyama per 6-1, 0-6, 6-3 e poi le due azzurre hanno dettato legge in doppio per 6-7(6), 6-3, 10-4. La competizione non è banale: negli ultimi anni vi hanno partecipato anche Carlos Alcaraz, Lorenzo Musetti, Iga Swiatek, Coco Gauff, Mirra Andreeva, Linda Noskova.