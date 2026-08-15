Sveva Gerevini ancora in corsa per il record italiano e per la top8 nell’eptathlon agli Europei

Prosegue la sfida a distanza con il suo record italiano (6413 punti a fine maggio) per Sveva Gerevini, che disputa altre due prestazioni solide in relazione ai suoi standard e occupa l’undicesima piazza in classifica generale quando manca una sola prova al termine dell‘eptathlon dei Campionati Europei di atletica 2026, in corso di svolgimento all’Alexander Stadium di Birmingham.

La trentenne cremonese ha cominciato la sessione diurna del day-2 nel lungo con un buon 6.25 leggermente ventoso (+2.2 m/s), misura ottenuta al terzo e ultimo tentativo dopo due salti negativi al di sotto dei 6 metri. Gerevini ha risposto presente anche nel tiro del giavellotto, attestandosi in ottava piazza nella singola specialità con un discreto 45.41 ma lasciando sul piatto una trentina di punti rispetto al personale stabilito a Gotzis.

La multiplista azzurra si presenta così alla gara conclusiva degli 800 metri (in programma stasera) in ritardo di 14 punti rispetto al suo primato nazionale, con la necessità di migliorare il PB (2:08.33) sul doppio giro di pista per aggiornare il record tricolore e puntare ad un possibile ottavo posto finale nell’eptathlon della rassegna continentale in Gran Bretagna.

Sembra prendere la direzione di Dublino invece la medaglia d’oro, con l’irlandese Kate O’Connor che è balzata in vetta alla graduatoria (5812 punti, con 6.55 nel lungo e 50.16 nel giavellotto) con un vantaggio di 51 e 71 punti sulle neerlandesi Emma Oosterwegel e Sofie Dokter, 105 sulla svizzera Annik Kalin (fantastico 6.81 ventoso nel lungo) e 123 sulla tedesca Sophie Weissenberg.