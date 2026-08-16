Staffettisti d’argento, Martinenghi: “I centesimi oggi non erano dalla nostra parte”; D’Ambrosio: “Vicini all’oro, compagni fortissimi”

Si chiude con il secondo argento in pochi minuti per l’Italia la settima ed ultima giornata degli Europei di nuoto in corsia 2026. Nel complesso di Parigi, dopo la prova femminile, anche gli staffettisti azzurri sono saliti sul secondo gradino del podio al termine di una finale 4×100 misti molto equilibrata. Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Alberto Razzetti e Carlos D’Ambrosio hanno chiuso l’ultimo atto con il crono di 3’28″86, battuti per appena 19 centesimi.

La finale ha visto l’Italia nelle prime posizioni per tutte e quattro le frazioni, con dei brillanti Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi in apertura. Alberto Razzetti, chiamato agli straordinari, si è comunque difeso egregiamente, lanciando Carlos D’Ambrosio, che ha dato tutto nella vasca finale a stile libero. Solo gli Atleti Neutrali B (Russia) sono stati capaci di anticipare gli staffettisti italiani, vincendo l’oro con il crono di 3’28″67. Queste le parole degli azzurri a Rai Sport.

Thomas Ceccon: “Abbiamo lottato, sapevamo che eravamo in 3-4 Nazioni a giocarcela ed abbiamo giocato. Non voglio fare considerazioni sui 100 dorso, brucia quel centesimo. Indipendentemente da quello, parlando del tempo, è stato abbastanza lento. Sulla staffetta abbiamo fatto un 3’28”, non male”.

Nicolò Martinenghi: “Oggi i centesimi non erano dalla nostra parte, lo sport è fatto così. Se dovessimo tirare una linea siamo soddisfatti di una spedizione fantastica. Tante conferme, tante prestazioni nuove ed un gruppo che si mischia bene. La staffetta è stata bella e divertente per tutti”.

Alberto Razzetti: “Sono contentissimo di aver fatto la staffetta. Ringrazio i ragazzi per la medaglia. Speravo di avere un 50 migliore ma ero davvero stanco, l’ho sentita. Negli ultimi metri ho fatto più fatica del previsto. Siamo andati vicini all’oro, spero di poter contribuire anche in futuro”.

Carlos D’Ambrosio: “Eravamo vicini all’oro. Abbiamo fatto delle prestazioni eccellenti, non si può dire niente a questa staffetta. I miei compagni sono fortissimi. Vedremo più in là se miglioreremo ancora”.