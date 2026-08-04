Arriva un altro argento per l’Italia nell’ultima giornata degli Europei di nuoto 2026 in corsia. Nel complesso di Parigi, la staffetta composta da Sara Curtis, Benedetta Pilato, Anita Gastaldi ed Emma Virginia Menicucci ha chiuso al secondo posto la finale della staffetta 4×100 misti, al termine di una gara appassionante e decisa al tocco finale. Crono di 3’53″60 per le azzurre, che firmano il nuovo primato nazionale.

Dopo la grande apertura di Sara Curtis con il record italiano in 58″43, è stata Benedetta Pilato a tenere l’Italia in testa con un’ottima frazione a rana. La staffetta azzurra ha continuato a navigare in prima posizione anche con Anita Gastaldi che ha dato un ottimo cambio ad Emma Virginia Menicucci. L’italiana ha però subito la grande rimonta di Freya Colbert nell’ultima vasca a stile libero e la Gran Bretagna ha così conquistato il titolo con il nuovo record dei Campionati (3’53″50). Ai microfoni di Rai Sport, le staffettiste hanno così commentato la loro prova.

Emma Virginia Menicucci: “È un argento, non si può essere tristi. Un po’ dispiace, eravamo vicine. È stato un grande Campionato, bisogna tornare a casa felici e ripartire con più carica per la prossima stagione”. Sara Curtis: “Sono veramente molto contenta. Nessuno a parte noi avrebbe scommesso su questa staffetta. Eravamo vicine al record dei Campionati ed al record europeo. Ci prenderemo tutto quando questa staffetta crescerà come la 4×100 stile libero. I centesimi nel nostro sport sono quelli, purtroppo non si scherza”.

Anita Gastaldi: “Per me è la prima staffetta importante, sono felice del podio. Sognavamo l’oro, ma abbiamo fatto tutte delle frazioni bellissime”. Benedetta Pilato: “Eravamo unitissime e contente. Dai tempi si vede che ci siamo tutte superate. Oggi i centesimi non erano dalla nostra parte. Sono contenta della mia frazione, è una staffetta che sta crescendo. Continuare a lavorare”.