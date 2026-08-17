Sport in tv oggi (lunedì 17 agosto): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Passa Ferragosto, passa un weekend intensissimo, passano tante cose, non passa però lo sport in giro per il globo. Anche questo lunedì, seppur spogliato di numerosi eventi, lascia qualche spunto importante per avere scelta circa cosa seguire.

Il ruolo principale, in una certa misura, se lo va a riprendere il tennis, con il combined Masters 1000-WTA 1000 di Cincinnati. In particolare, tra gli uomini c’è il ritorno in campo di Flavio Cobolli e, tra gli altri, del doppio Bolelli/Vavassori, mentre tra le donne Sara Errani stavolta fa coppia con la canadese Leylah Fernandez.

Alla mattina, però, partono anche i Mondiali di badminton con diverse presenze azzurre in India. In particolare, ci saranno Yasmine Hamza, il doppio femminile Corsini/Piccinin e Giovanni Toti, quest’ultimo in pieno pomeriggio tricolore.

Ferma restando una presenza calcistica serale che è tutta estera, si ritorna in Italia per parlare di cricket, e in particolare della Challenge League B, dove l’Italia è opposta a Hong Kong. Di seguito l’intero palinsesto sportivo della giornata.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 17 agosto

5:30 Badminton, Mondiali a New Delhi, India – Diretta streaming sul canale YouTube BWF TV

All’interno: Hamza (ITA)-Maxinerova (CZE), singolare femminile; Corsini/Piccinin (ITA)-Lui/Tsang (HKG), doppio femminile; Toti (ITA)-Oliveira (BRA), singolare maschile

8:00 Cricket, CWC Challenge League B: Italia-Hong Kong – Diretta streaming su icc.tv

17:00 Tennis, ATP Cincinnati 2026 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203) e streaming su SkyGo e Now

All’interno:

Cobolli (ITA) [7]-Blockx (BEL) [28] – 3° turno, ore 17:00 sul Grandstand

Arnaldi (ITA)/Musetti (ITA)–Darderi (ITA)/Etcheverry (ARG) – 1° turno doppio, ore 17:00 sul Court 10

Bolelli (ITA)/Vavassori (ITA) [4]-Rinderknech (FRA)/Vacherot (MON) – 1° turno doppio ATP, 2° match sul Court 10

Buse (PER)/Cobolli (ITA)-Doumbia (FRA)/Reboul (FRA) – 1° turno doppio ATP, 4° match sul Court 10

17:00 Tennis, WTA Cincinnati 2026 – Diretta tv su SuperTennis (in chiaro), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203) e streaming su SuperTenniX, sito di SuperTennis; SkyGo e Now

All’interno: Errani (ITA)/Fernandez (CAN)-Andreeva/Cirstea (ROU) – 1° turno doppio, non prima delle ore 21:30 sul Champions’ Court (4° match)

21:00 Calcio, Liga: Deportivo A Coruna-Elche – Diretta streaming su DAZN

21:15 Calcio, campionato portoghese: Casa Pia-Benfica – Diretta streaming su DAZN

22:00 Calcio, campionato argentino: Lanus-Independiente – Diretta tv su Sportitalia e streaming su Como Tv