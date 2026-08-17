Softball: Bollate e Forlì vincono all’esordio in Premier Cup 2026

Si è completata nel pomeriggio la prima giornata per le italiane impegnate in Premier Cup 2026. A Haarlem, sede dell’edizione di quest’anno, tanto per Bollate quanto per Forlì arriva la gioia del primo successo, e le dimensioni delle rispettive vittorie sono anche particolarmente importanti. Andiamo a vedere quanto accaduto in giornata.

Partiamo dall’esordio di Bollate, con la Quick Mill impegnata contro il Rivas Madrid e che, per l’occasione, ha aggiunto Sarah Willis e Katerina Kindermannova nel roster. Proprio le due lanciatrici si sono alternate quest’oggi, ma poco bisogno ce n’è stato: a Bollate basta un secondo inning da 8 punti in cui vanno a segno quasi tutte in qualunque modo possibile tra singoli, basi ball, doppi, sacrifici ed errori difensivi avversari. Nella quinta ripresa basta un singolo a Modrego per certificare la manifesta: 9-0.

Forlì, invece, con Erika Piancastelli e Jordan Johnson (quest’ultima al lancio) a disposizione, si regala un 7-1 contro le francesi del Les Comanches. Fino alla metà, però, la partita ha importanti crismi di lotta. Dopo il fuoricampo immediato di Piancastelli, nella terza ripresa Mayeux sfrutta le basi piene delle compagne per l’1-1. Nel quarto inning pronta replica di Vigna che spinge a casa Veronica Onofri e Spiotta per il 3-1. Il sesto è l’inning decisivo: con le basi piene ci sono il walk di Moreland, Giacometti colpita e il doppio di Lacatena: due punti gratis, altri due guadagnati. Finisce 7-1.

Domani alle 10:00 Bollate dovrà vedersela con le croate del Princ Zagabria, mentre a Forlì toccheranno le tedesche Bonn Capitals alle 13:30. Non è però finita qui, perché la Quick Mill giocherà anche con le Merchtem Cats (Belgio) alle 16:30, l’Italposa andrà invece a sfidare l’Olympia Haarlem alle 20:00.