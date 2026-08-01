Softball: l’Italia batte la Cechia e conquista gli Europei Under 15!

L’Italia ha vinto, per la prima volta da 11 anni, gli Europei Under 15 di softball. In sei inning la squadra azzurra batte la Cechia con il punteggio di 5-0, andando via dai Paesi Bassi con una gioia rilevante tra le mani. Gaia Frignani è la lanciatrice vincente di questa serata molto bella per l’ambiente tricolore.

La squadra azzurra va a segno nel secondo inning con un errore della difesa ceca che manda a realizzazione Beghelli, e ancora nella terza ripresa Casadio non si fa problemi a tirare un triplo a destra che vale il punto a Gaetani. E questo è già il 2-0 di una squadra che, già nelle scorse giornate, aveva dimostrato di sapere come si vince.

Il resto è un percorso verso la chiusura da imbattute: su altro errore della difesa della Cechia è Somaschini ad andare a segno con le basi già piene. Un altro singolo di Gaetani di giocatrici ne manda a realizzazione due, ed è 5-0. Dall’altra parte degli inning la difesa azzurra mostra sempre buona capacità di gestione, che fa il resto.

Questi i nomi che compongono la squadra vincente: Stefania Beghelli, Sofia Bonanni, Viola Breda, Elisa Casadio, Giorgia Maria Eremita, Aurora Fabbri, Gaia Fanfoni, Gaia Frignani, Sara Furlanut, Giorgia Gaetani, Caterina Golinelli, Cloe Guzzon, Angela L’Erario, Viola Masini, Giorgia Somaschini, Paola Alejandra Suarez Valladares, Beatrice Zanelli; mnager Ivan Parise, coach Stefano Filippini, Elisa Peri, Paolo Verrecchia.