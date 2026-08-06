Sinner-Alcaraz si potrebbe giocare prima della finale agli US Open. Cambia il ranking, ma i dubbi dello spagnolo…

Carlos Alcaraz giocherà gli US Open? I dubbi sono fortissimi, anche in Spagna si è seriamente acceso il campanello d’allarme sull’effetiva presenza del fuoriclasse iberico all’ultimo Slam della stagione, che scatterà il prossimo 30 agosto sul cemento di Flushing Meadows. Il campione in carica potrebbe non presentarsi nella Grande Mela: si è cancellato dal Masters 1000 di Cincinnati (13-23 agosto), non gioca da quattro mesi e l’attenzione è posta su un attento e non frettoloso recupero dall’infortunio al polso.

Un rientro agonistico dopo una lunga assenza, peraltro in un torneo con incontri al meglio dei cinque set, sembra essere improbabile per diversi addetti ai lavori. Staremo a vedere qualche saranno le scelte che verranno intraprese da Carlos Alcaraz, ma una cosa è certa: se il 23enne si presenterà a New York, sarà il numero 3 del tabellone. Non giocando a Cincinnati, lo spagnolo non potrà onorare la cambiale di 1000 punti derivante dal trionfo dello scorso anno e quindi scivolerà a 7.160 punti in classifica.

Il tedesco Alexander Zverev, eliminato stanotte dall’olandese Tallon Griekspoor al secondo turno del Masters 1000 di Montreal, dovrà scartare 400 punti per la semifinale raggiunta dodici mesi fa sul cemento statunitense e quindi arretrerà a 7.690 punti. Anche in caso di eliminazione prematura a Cincinnati, il teutonico opererà il sorpasso e diventerà numero 2 del ranking ATP, alle spalle del nostro Jannik Sinner, che continuerà a essere saldamente numero 1 del mondo.

Qual è la conseguenza diretta? Che Sinner e Alcaraz potrebbero affrontarsi prima della finale agli US Open: essendo numero 1 e numero 3 del seeding, potrebbero essere sorteggiati nella stessa parte di tabellone e quindi anche incrociarsi in un’eventuale semifinale. Zverev finirà invece dall’altra parte del main draw in quanto tds numero 2. Gli ultimi otto precedenti sono stati negli atti conclusivi (5-3 per Alcaraz), bisogna risalire alla semifinale del Roland Garros per trovare un testa a testa prima della finale (successo dello spagnolo).