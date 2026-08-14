Simona Quadarella non si accontenta: “È sempre un oro europeo, ma volevo un tempo migliore”

La doppietta è servita. Dopo il successo negli 800 stile libero, una meravigliosa Simona Quadarella si prende la vittoria anche nei 1500 agli Europei di Parigi. Si tratta del quarto titolo in carriera per la romana nella distanza più lunga, in quella che è anche la decima medaglia a livello continentale per una delle più grandi campionesse del nuoto italiano.

Una supremazia schiacciante quella di Quadarella, che ha concluso con il crono di 15’46”22, che è il nuovo record dei campionati. L’azzurra ha schiantato la resistenza della tedesca Isabel Gose (15’49”31), con il bronzo che è andato anche all’altra tedesca Maya Werner (15’52”50).

L’azzurra analizza la sua gara a Rai Sport, vissuta con qualche difficoltà secondo Simona: “Oggi è stata veramente dura anche perché ho provato a passare un po’ più forte, ma non è stata mi sa una buona idea. Avevamo pensato di partire così con Gianluca. Sono comunque contenta di aver vinto, sempre un oro europeo e pensavo di fare un tempo migliore”.

Prosegue Quadarella, che non è pienamente soddisfatta: “Non ero mai riuscita a fare sotto i 15.50 agli Europei. Uno step in più, ma ho nuotato questo tempo al Settecolli e quindi speravo di fare meno, ma alla fine è comunque un titolo europeo e sono contenta”.