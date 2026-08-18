Scherma, i convocati dell’Italia per i Giochi del Mediterraneo: molti giovani in rampa di lancio

Dopo le strabilianti partecipazioni agli Europei e ai Mondiali, la scherma italiana vivrà il suo ultimo grande appuntamento dell’estate, i Giochi del Mediterraneo 2026. Un evento che si terrà a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre. Proprio nelle prime tre giornate la scherma sarà protagonista, con le prove individuali delle varie armi, mentre non sono previste quelle a squadre.

L’obiettivo della squadra azzurra e di centrare il maggior numero di medaglie possibili. L’Italia punta molto sulla scherma anche in ottica medagliere finale, visto che da questa disciplina possono arrivare davvero tanti successi e podi. Un mix di giovani, ma anche atleti già conosciuti al grande pubblico, ma tutti gli atleti convocati sono già passati da eventi di Coppa del Mondo e Grand Prix, con qualcuno anche a Europei, Mondiali e addirittura Olimpiadi.

Ad aprire il programma della scherma a Taranto sarà la sciabola. In campo maschile saranno presenti i poco i poco più che ventenni Edoardo Cantini e Marco Mastrullo, ma anche un esperto come Dario Cavaliere, che vanta un bronzo mondiale a squadre. Al femminile fari puntati soprattutto su Chiara Mormile, che è tra le favorite per una medaglia, ma anche Giulia Arpino e la ventiduenne Carlotta Fusetti sono pronte a dire la loro.

Domenica 23 è il giorno della spada, con un terzetto maschile di sicuro affidamento, vista la convocazione di Filippo Armaleo, Valerio Cuomo ed Enrico Piatti. Anche al femminile ci sono atlete che si sono già messe in luce in Coppa del Mondo e Grand Prix come Roberta Marzani, Lucrezia Paulis e Gaia Traditi.

L’ultima giornata della scherma sarà lunedì 24 e toccherà al fioretto. In pedana scenderà Giulio Lombardi, fresco di titolo europeo quest’anno con la squadra, ma anche Davide Filippi e Giuseppe Franzoni puntano ad un bel risultato. Al femminile spazio a due giovani come Irene Bertini (22 anni) e Matilde Molinari (21) ed insieme a loro ci sarà una veterana come Francesca Palumbo, che vanta già medaglie olimpiche, mondiali ed europee.

CONVOCATI SCHERMA GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026

SCIABOLA MASCHILE: Edoardo Cantini, Dario Cavaliere, Marco Mastrullo

Riserva: Leonardo Dreossi

SCIABOLA FEMMINILE : Giulia Arpino, Carlotta Fusetti, Chiara Mormile

Riserva: Alessia Di Carlo

SPADA MASCHILE: Filippo Armaleo, Valerio Cuomo, Enrico Piatti

Riserva: Fabrizio Cuomo

SPADA FEMMINILE: Roberta Marzani, Lucrezia Paulis, Gaia Traditi

Riserva: Alessandra Bozza

FIORETTO MASCHILE: Davide Filippi, Giuseppe Franzoni, Giulio Lombardi

Riserva: Mattia De Cristofaro

FIORETTO FEMMINILE: Irene Bertini, Matilde Molinari, Francesca Palumbo

Riserva: Carlotta Ferrari