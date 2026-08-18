Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Sport in tvTennis

ATP Cincinnati 2026 oggi: orari 18 agosto, ordine di gioco, tv, streaming

Pubblicato

13 minuti fa

il

Per approfondire:
Lorenzo Musetti
Lorenzo Musetti / LaPresse

Martedì da tenere d’occhio, quello del Masters 1000 e del WTA 1000 di Cincinnati che va a disputarsi quest’oggi con l’ingresso in scena dei terzi turni che restano dopo una giornata davvero complessa a tutti i livelli a causa della pioggia. In campo, tra gli altri, anche Lorenzo Musetti.

Per il toscano la prova è importante, contro il padrone di casa Michael Zheng, una delle sorprese della situazione, ma sono in realtà tante le cose da vedere a partire dal derby americano Tien-Tiafoe. Chiaramente in casa Italia il toscano ha tutti gli occhi addosso, se non altro perché ha davvero la chance di andare molto avanti con l’apertura del suo lato. Tra le donne tantissimi i match da seguire, anche tra i meno scontati rispetto a Kostyuk-Stephens e Bouzkova-Jovic.

Il Cincinnati Open sarà in programma quest’oggi a partire dalle ore 17:00 italiane. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203); torneo femminile anche su SuperTennis (in chiaro). Diretta streaming: SkyGo e Now, torneo femminile anche su SuperTenniX e sito di SuperTennis.

ORDINE DI GIOCO CINCINNATI OPEN OGGI

Martedì 18 agosto

P&G Stadium Court

Sessione diurna
Ore 17:00 Rublev [13]-Borges (POR) – 3° turno ATP
NP Ore 18:30 Fritz (USA) [6]-Merida (ESP) – 3° turno ATP
NP Ore 21:00 Gauff (USA) [4]-Li (USA) [28] – 3° turno WTA

Sessione serale
Ore 1:00 Sabalenka [1]-X. Wang (CHN) – 3° turno WTA
Tien (USA) [16]-Tiafoe (USA) [17] – 3° turno ATP

Grandstand

Sessione diurna
Ore 17:00 Siniakova (CZE) [33]-Keys (USA) [20] – 3° turno WTA
NP Ore 18:00 Tjen (INA) [32]-Andreeva [5] – 3° turno WTA
NP Ore 20:30 Nakashima (USA) [27]-Medvedev [4] – 3° turno ATP

Sessione serale
Ore 1:00 Cerundolo (ARG)-Auger-Aliassime (CAN) [2] – 3° turno ATP
NP Ore 2:30 Bouzkova (CZE) [22]-Jovic (USA) [13] – 3° turno WTA

Tony Trabert Stadium 3

Ore 17:00 Cabral (POR)/Tracy (USA)-Granollers (ESP)/Zeballos (ARG) [2] – 1° turno doppio ATP
Zheng (USA) [Q]-Musetti (ITA) [10] – 3° turno ATP
NP Ore 20:00 Kostyuk (UKR) [10]-Stephens (USA) [WC] – 3° turno WTA
Bejlek (CZE)-Alexandrova [16] – 3° turno WTA

Champions’ Court

Ore 17:00 Johnson (GBR)/Zielinski (POL) [Alt]-Nys (MON)/Roger-Vasselin (FRA) – 1° turno doppio ATP
Cash (GBR)/Glasspool (GBR) [7]-Ram (USA)/Salisbury (GBR) – 1° turno doppio ATP
NP Ore 20:00 Xiyu Wang (CHN) [Q]-Svitolina (UKR) [8] – 3° turno WTA
NP Ore 23:00 Faria (POR) [Q]-Walton (AUS) – 3° turno ATP

Court 10

Ore 17:00 Aoyama (JPN)/Liang (TPE)-Routliffe (NZL)/Sutjiadi (INA) [7] – 2° turno doppio WTA
Eikeri (NOR)/Gleason (USA)-Jiang (CHN)/Zhang (CHN) [6] – 2° turno doppio WTA
NP Ore 20:00 Melo (BRA)/Zverev (GER)-Navone (ARG)/Tabilo (CHI) [Alt] – 1° turno doppio ATP
Hsieh (TPE)/Ostapenko (LAT) [5]-Klepac (SLO)/Lumsden (GBR) – 2° turno doppio WTA
Chan (TPE)/Joint (AUS)-Errani (ITA)/Fernandez (CAN) – 2° turno doppio WTA

Court 4

Ore 18:30 Heliovaara (FIN)/Patten (GBR) [1]-Goransson (SWE)/Ruud (NOR) – 1° turno doppio ATP
NP Ore 20:00 Arribage (FRA)/Olivetti (FRA)-Fery (GBR)/Lehecka (CZE) – 1° turno doppio ATP
Bhambri (IND)/Venus (NZL)-Pavlasek (CZE)/Rikl (CZE) [Alt] – 1° turno doppio ATP
Luz (BRA)/Matos (BRA)-Harrison (USA)/Skupski (GBR) [5] – 1° turno doppio ATP

PROGRAMMA CINCINNATI OPEN: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); torneo femminile anche su SuperTennis (in chiaro)

Aggiungi OA Sport come Fonte preferita su Google

Diretta streaming: SkyGo, Now; torneo femminile anche su SuperTenniX e sito di SuperTennis

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità