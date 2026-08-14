Sara Curtis lucida: “Ho una grande sensibilità e so dove ho sbagliato. Si deciderà sui centesimi”

Sara Curtis prenota un’altra finale nel suo entusiasmante Europeo di Parigi. La piemontese si è qualificata per l’ultimo atto di un 50 stile libero che si presenta davvero molto combattuto e con una lotta per le medaglie davvero avvincente. Curtis ha concluso la sua semifinale al terzo posto con il tempo di 24”13, quarto crono complessivo.

La migliore è stata la svedese Sarah Sjoestroem, unica a scendere sotto il muro dei 24 secondi (23”83) e grande favorita per il titolo europeo. Al secondo posto l’olandese Milou Van Wijk (24”07) davanti alla polacca Katarzyna Maria Wasick (24”08), ma attenzione anche all’altra olandese Marrit Steenbergen (24”29).

Curtis contenta, ma anche molto lucida nell’intervista a Rai Sport, spiegando dove ha sbagliato: “Ho un po’ di fiatone, ma sono comunque contenta perchè so cosa ho sbagliato. Ho respirato due volte e la prima era troppo in anticipo. Sono comunque contenta perchè rivedendo la gara in subacquea ero davanti. Vediamo come andrà domani e ce la si giocherà al centesimo”

Una perfetta capacità analitica quella dell’azzurra: “Ho una grande sensibilità e riesco a capire cosa non è andato bene. Il tempo di oggi è comunque un buonissimo crono e sono contenta”.