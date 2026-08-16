L’Italia si presenta con ambizioni decisamente importanti nella finale della 4×100 mista donne agli Europei di Parigi. Il quartetto composto da Sara Curtis, Lisa Angiolini, Anita Gastaldi ed Emma Virginia Menicucci ha vinto la propria semifinale, realizzando il miglior crono delle due semifinali con il tempo di 3’57”11.

La partenza dell’Italia è impressionante con Sara Curtis che piazza il nuovo record italiano dei 100 dorso in apertura di staffetta con il crono di 58”75. La frazione della piemontese lancia il quartetto azzurro ampiamente in testa, con Angiolini e Gastaldi che riescono a tenere a bada il ritorno della Gran Bretagna e poi Menicucci a stile chiude la pratica. Questa sera, soprattutto con questo passaggio di Curtis e il possibile inserimento anche di Benedetta Pilato, il quartetto azzurro può andare a caccia sicuro del record italiano e anche di una medaglia molto importante.

Le azzurre hanno battuto nella propria semifinale la Gran Bretagna (3’57”77) e la Francia (3’59”38). Qualificate da questa batteria anche l’Olanda (4’00”60), che ha messo Marrit Steenbergen addirittura nella frazione a rana, e l’Irlanda (4’00’95).

Italia che ha fatto meglio di un solo centesimo rispetto alla Germania (3’57”12), che aveva vinto la prima semifinale. Le tedesche hanno preceduto la Russia (4’00”38) e la Spagna (4’01”32), che è riuscita ad agguantare l’ottavo ed ultimo posto disponibile per la finale.