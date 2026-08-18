Ranking UCI: Italia stabile, Scaroni miglior italiano, Pogacar dominante. Pozzovivo scala 102 posizioni!

Non ci sono stati grossi scossoni nel ranking UCI, la classifica aggiornata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale. La top-10 è rimasta invariata: lo sloveno Tadej Pogacar ha quasi quattromila punti di vantaggio sul belga Remco Evenepoel, mentre il danese Jonas Vingegaard (stagione finita) e il messicano Isaac Del Toro sono ancora più attardati.

Il miglior italiano in classifica è Christian Scaroni, che ha perso una posizione e ora staziona al 15mo posto, precedendo Giulio Pellizzari (21mo) e Giulio Ciccone 26mo). Appena fuori dalla top-50 troviamo Jonathan Milan (51mo) e Davide Piganzoli (58mo), mentre Filippo Ganna rimane al 70mo gradino. Bel balzo in avanti di Alessandro Fancellu (+27, ora 90mo), scalata di Domenico Pozzovivo, che recupera 102 posizioni e ritorna in top-200.

L’Italia conserva il quinto posto nel ranking per Nazioni, alle spalle della Danimarca e della Slovenia, in una graduatoria dominata dal Belgio avanti alla Francia. Di seguito i ranking UCI aggiornati a martedì 18 agosto.

RANKING UCI

RANKING INDIVIDUALE (TOP-10)

1. Tadej Pogacar (Slovenia) 11.321,75

2. Remco Evenepoel (Belgio) 7.356,61

3. Jonas Vingegaard (Danimarca) 6.866,39

4. Isaac Del Toro (Messico) 6.308,46

5. Paul Seixas (Francia) 4.800,71

6. Tom Pidcock (Gran Bretagna) 4.365,88

7. Jasper Philipsen (Belgio) 3.916,62

8. Mattias Skjelmose (Danimarca) 3.243,82

9. Mathieu van der Poel (Paesi Bassi) 3.140,62

10. Lenny Martinez (Francia) 3.087,38

RANKING ITALIANI (TOP-200)

15. Christian Scaroni 2.740

21. Giulio Pellizzari 2.335

26. Giulio Ciccone 2.059,88

51. Jonathan Milan 1.383

58. Davide Piganzoli 1.288,82

70. Filippo Ganna 1.174,58

75. Matteo Trentin 1.073,14

80. Antonio Tiberi 1.018,88

90. Alessandro Fancellu 895

93. Filippo Zana 873

94. Andrea Vendrame 862

97. Luca Mozzato 854

103. Alberto Bettiol 842

110. Giovanni Lonardi 807,43

114. Diego Ulissi 785

122. Edoardo Zambanini 728

133. Lorenzo Finn 670,86

136. Matteo Malucelli 658

156. Marco Frigo 599,95

162. Alessandro Pinarello 583

173. Andrea Raccagni Noviero 534

174. Ludovico Crescioli 533

186. Damiano Caruso 498,38

190. Simone Velasco 495

191. Matteo Moschetti 492

199. Domenico Pozzovivo 478

RANKING PER NAZIONI (TOP-10)

1. Belgio 22.602,64

2. Francia 19.284,95

3. Danimarca 18.071,71

4. Slovenia 14.371,71

5. Italia 13.073,3

6. Gran Bretagna 11.351,89

7. Paesi Bassi 10.628,86

8. Australia 9.599,13

10. Spagna 9.303,77