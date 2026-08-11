Quando torna Simona Quadarella? Orari e programma delle prossime due gare

Era la grande favorita e non ha deluso le aspettative. Nella sua prima finale agli Europei di nuoto 2026, quella degli 800 sl, Simona Quadarella ha fatto quello che meglio le riesce: vincere. La romana si è così aggiudicata il primo titolo continentale nella vasca parigina, il quarto in questa distanza (nessuna come lei), e può con fiducia proiettarsi ai prossimi appuntamenti.

La missione è quella del decimo titolo individuale continentale, un risultato che solo altre tre nuotatrici al mondo possono vantare (Sjostrom, Hosszu, Klochkova). L’Europeo della primatista europea (negli 800) può quindi ancora regalare soddisfazioni. Quadarella è infatti iscritta ai 400 sl ed ai 1500 sl, con l’obiettivo unico di aggiungere al suo straordinario palmares altre due affermazioni europee.

Dopo la giornata di pausa di domani, la classe 1998 ripartirà giovedì con le batterie dei 1500 sl dove è primatista europea e campionessa mondiale in carica (Doha 2024). Anche nella distanza lunga, la più probabile avversaria per l’oro è la tedesca Isabel Maria Gose, oggi dietro l’azzurra nella finale degli 800. Infine Quadarella chiuderà il suo Europeo nell’ultimo giorno di gare (domenica 16) con l’appuntamento nei 400 sl, dove nel 2022 fu argento a Roma.

PROGRAMMA PROSSIME GARE QUADARELLA EUROPEI NUOTO 2026

Giovedì 13 agosto

Batterie 1500 sl donne

Venerdì 14 agosto

Eventuale Finale 1500 sl donne

Domenica 16 agosto

Batterie 400 sl donne

Eventuale Finale 400 sl donne

ORARI PROSSIME GARE QUADARELLA EUROPEI NUOTO 2026

Giovedì 13 agosto

Ore 11.07 – Batterie 1500 sl donne

Venerdì 14 agosto

Ore 19.56 Eventuale Finale 1500 sl donne

Domenica 16 agosto

Ore 09.30 – Batterie 400 sl donne

Ore 19.12 Eventuale Finale 400 sl donne