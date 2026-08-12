Quando la finale di Sara Curtis nei 50 dorso agli Europei? Orario esatto, n. di corsia, avversarie e tempi

L’Europeo di Sara Curtis ha già toccato delle vette piuttosto alte nei primi tre giorni di gare ma la piemontese non sembra aver finito di stupire. Oggi nella vasca di Parigi, l’azzurra è stata autrice di una prestazione storica, siglando il nuovo record europeo nei 50 dorso con l’incredibile crono di 26″63. Un tempo sensazionale che la colloca di diritto nella posizione di favorita per la finale di domani.

La 19enne (ventenne tra una settimana) sta vivendo un incredibile momento di forma ed è stata già capace di scrivere una pagina di storia per l’Italia con il bronzo nei 100 sl (mai nessuna italiana era riuscita ad andare a medaglia) e l’argento oggi nella staffetta 4×100. Adesso l’asticella, dopo la semifinale stellare, si alza ancora e l’appuntamento con il primo titolo europeo (in vasca lunga) non sembra essere così distante.

La finale dei 50 dorso donne agli Europei di nuoto 2026 con Sara Curtis protagonista è in programma per domani alle ore 18.36. L’evento sarà visibile in chiaro su Rai 2 HD e per gli abbonati su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Max (206). Lo streaming sarà disponibile su Rai Play, Sky Go, NOW Tv ed European Aquatics Tv. OA Sport vi fornirà come sempre la diretta live testuale dell’evento.

PROGRAMMA FINALE 50 DORSO EUROPEI NUOTO 2026

Giovedì 13 agosto

Ore 18.36 – Finale 50 dorso donne – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Max (206)

NUMERO DI CORSIA SARA CURTIS FINALE 50 DORSO

Sara Curtis inseguirà il sogno del titolo europeo in corsia quattro

STARTLIST FINALE 50 DORSO E AVVERSARIE SARA CURTIS

1 GBR Lauren COX 27.39

2 NED Marrit STEENBERGEN 27.31

3 FRA Mary-Ambre MOLUH 27.25

4 ITA Sara CURTIS 26.63

5 NAB Alina GAIFUTDINOVA 26.91

6 NED Tessa GIELE 27.30

7 FRA Analia PIGREE 27.34

8 IRL Danielle HILL 27.85