Quando la finale di Martinenghi e Cerasuolo oggi, Europei nuoto 2026: orario preciso 100 rana, n. di corsia, avversari, tv

Sarà una seconda giornata a tinte azzurre quella che vivrà la piscina di Parigi, sede degli Europei di nuoto 2026. L’Italia potrà arricchire dal pomeriggio il suo medagliere, ieri inaugurato con l’argento nei 400 misti da Alberto Razzetti. Protagonisti saranno Simone Cerasuolo e Nicolò Martinenghi, impegnati nella finale dei 100 rana con buone percentuali di conquistare almeno una medaglia.

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI NUOTO ALLE 9.30 E 18.30

Nella semifinale di ieri, Nicolò Martinenghi ha alzato il livello della sua prestazione, stampano il miglior crono dell’overall in 58″67. Il campione olimpico è apparso a suo agio nella vasca che nel 2024 gli ha regalato il titolo nella rassegna a Cinque Cerchi e domani proverà a dare una scossa alla sua stagione puntando dritto all’oro europeo. Simone Cerasuolo deve invece riscattare una semifinale negativa (salvato in extremis per l’accesso in finale) e ritrovare le sensazioni migliori per lottare per il podio.

La finale dei 100 rana maschili con Simone Cerasuolo e Nicolò Martinenghi agli Europei di nuoto 2026 sarà visibile in chiaro su Rai 2 HD alle ore 18.48 e per gli abbonati su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Max (206). Lo streaming sarà disponibile su Rai Play, Sky Go, NOW Tv ed European Aquatics Tv. OA Sport vi fornirà come sempre la diretta live testuale dell’evento.

PROGRAMMA FINALE 100 RANA EUROPEI NUOTO 2026

Martedì 11 agosto

Ore 18.48 – Finale 100 rana maschili – Diretta su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Max (206)

CORSIE MARTINENGHI CERASUOLO 100 RANA EUROPEI NUOTO 2026

Nicolò Martinenghi disputerà la finale nella corsia quattro mentre Simone Cerasuolo sarà impegnato nella corsia otto

STARTLIST 100 RANA E AVVERSARI

1 NED Caspar CORBEAU 59.24

2 GER Melvin Athohame Michael IMOUDU 59.13

3 GBR Adam RAMSAY-PEATY 58.94

4 ITA Nicolo MARTINENGHI 58.67

5 IRL Jack KELLY 58.90

6 GBR Filip NOWACKI 59.03

7 NAB Ivan KOZHAKIN 59.15

8 ITA Simone CERASUOLO 59.29

DOVE VEDERE LA FINALE DEI 100 RANA AGLI EUROPEI NUOTO 2026

Diretta tv: Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Max (206)

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW Tv ed European Aquatics Tv

Diretta Live testuale: OA Sport