A che ora Sara Curtis oggi, Europei nuoto 2026: programma 50 dorso, tv, n. di corsia, avversarie

Sara Curtis si presenta ai blocchi di partenza delle batterie dei 50 dorso femminili agli Europei di nuoto di Parigi 2026 con tutti i riflettori puntati su di sé. La diciannovenne azzurra, reduce dallo storico bronzo conquistato nei 100 stile libero, è infatti la grande favorita della specialità e arriva all’appuntamento continentale da primatista europea in vasca lunga. L’esordio è fissato per la terza mattinata di gare all’Olympic Aquatic Centre, dove Curtis sarà chiamata a confermare il proprio straordinario momento di forma.

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI NUOTO ALLE 9.30 E 18.30

L’italiana guida la entry list grazie a una stagione fin qui eccezionale. A fine giugno, al Trofeo Settecolli di Roma, ha fermato il cronometro a 27.07 nei 50 dorso, stabilendo il nuovo record europeo e cancellando il precedente primato appartenuto alla olandese Kira Toussaint. Un tempo che la colloca ai vertici assoluti della specialità e che alimenta un obiettivo ancora più ambizioso: diventare la prima nuotatrice europea a infrangere la barriera dei 27 secondi.

Le batterie di Parigi rappresentano dunque il primo passo verso un possibile risultato storico. Curtis, infatti, non si presenta soltanto come la favorita per il titolo, ma anche come una delle atlete più attese dell’intera rassegna continentale. Il suo curriculum recente conferma del resto la crescita impetuosa della giovane azzurra: è la campionessa europea in carica dei 50 dorso in vasca corta, titolo conquistato a Lublino, e figura attualmente tra le cinque nuotatrici più veloci di sempre al mondo nella distanza.

Gli Europei di nuoto di Parigi godranno di una grande copertura televisiva. Sarà possibile seguirli sui canali della Rai (Rai 2 HD), nonché su quelli di Sky Sport (Sky Sport Uno e Sky Sport Max). Ci sarà anche la trasmissione in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su European Aquatics Tv. OA Sport vi offrire le quotidiane DIRETTE LIVE testuali.

A CHE ORA SARA CURTIS EUROPEI NUOTO 2026

Mercoledì 12 agosto

10.24 50 dorso donne, batteria 5 – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (206).

PROGRAMMA EUROPEI NUOTO 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (206)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, NOW, European Aquatics Tv

Diretta testuale: OA Sport

CORSIA SARA CURTIS BATTERIE 50 DORSO EUROPEI 2026

Sara Curtis sarà in corsia 4 nella quinta e ultima batteria, il cui inizio è previsto alle ore 10:24.

STARTLIST 50 DORSO E AVVERSARIE SARA CURTIS

0 SHARAFUTDINOVA Nika UKR 14 JUN 2005 28.65

1 HLUSHCHENKO Varvara POL 28 NOV 2008 28.14

2 TEIJONSALO Fanny FIN 6 FEB 1996 27.85

3 GIELE Tessa NED 1 NOV 2002 27.53

4 CURTIS Sara ITA 19 AUG 2006 27.07

5 GAIFUTDINOVA Alina NAB 10 APR 2005 27.23

6 HILL Danielle IRL 27 SEP 1999 27.71

7 TOMA Federica ITA 20 JAN 2002 27.97

8 STANISAVLJEVIC Nina SRB 17 MAY 2004 28.54

9 RANDVALI Maari EST 25 MAY 2009 28.73