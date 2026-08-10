Quando Zaynab Dosso oggi in tv, Europei atletica 2026: orari esatti, streaming semifinale e finale

Oggi lunedì 10 agosto, Zaynab Dosso sarà grande protagonista agli Europei 2026 di atletica, che incominciano proprio nella giornata odierna a Birmingham (Gran Bretagna). La velocista emiliana sarà impegnata sui 100 metri: vista l’esenzione dalle batteria, in quanto tra le migliori dodici del ranking, l’appuntamento è direttamente con la semifinale delle ore 21.10, dove cercherà di meritarsi la qualificazione alla finale, prevista alle ore 22.50.

La primatista italiana (11.01 due anni fa allo Stadio Olimpico di Roma) proverà a confermarsi sul podio dopo aver conquistato la medaglia di bronzo nell’ultima edizione della rassegna continentale, anche se la sua estate non è stata delle migliori e dunque si presenterà al grande evento con qualche incognita. La Campionessa del Mondo dei 60 metri indoor dovrà fare i conti con una concorrenza di spessore guidata dalla svizzera Geraldine Di Tizio-Frey, dalla britannica Amy Hunt e dalla polacca Ewa Swoboda.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di Zaynab Dosso sui 100 metri agli Europei 2026 di atletica. Le prove dell’azzurra saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Gran Bretagna sono un’ora indietro rispetto a noi).

CALENDARIO ZAYNAB DOSSO EUROPEI ATLETICA OGGI

Lunedì 10 agosto

Ore 21.10 100 metri, semifinale – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena

Ore 22.50 100 metri, eventuale finale – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena

PROGRAMMA ZAYNAB DOSSO EUROPEI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.