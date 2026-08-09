Perché oggi è tutto fermo agli Europei di nuoto e tuffi: calendario singolare, attesa per le gare in corsia

Una domenica senza gare. È questo il particolare scenario che accompagna oggi, domenica 9 agosto, gli Europei di nuoto e tuffi, prima della ripartenza del programma con le competizioni in vasca. Una pausa che può sembrare insolita nel pieno di una grande rassegna continentale, ma che trova una spiegazione precisa nella struttura stessa del calendario.

Ieri, sabato 8 agosto, si è infatti concluso il programma dei tuffi dalle grandi altezze, con l’assegnazione delle ultime medaglie della specialità. Tra i protagonisti anche gli azzurri Andrea Barnabà ed Elisa Cosetti, capaci di conquistare l’argento. Con la chiusura delle gare dalle grandi altezze, si è completato un altro capitolo della manifestazione e si è aperta una giornata di transizione prima dell’inizio del programma in corsia.

Lo stop di oggi risponde soprattutto a esigenze logistiche e organizzative. Le competizioni disputate nei giorni scorsi hanno richiesto strutture e allestimenti specifici, in particolare per le prove in acque libere e per i tuffi dalle grandi altezze. La giornata senza gare consente quindi di intervenire sugli impianti, smontare le strutture temporanee e completare la configurazione delle sedi che dovranno ora accogliere il fitto calendario del nuoto in vasca.

Ma non è soltanto una questione tecnica. La pausa rappresenta anche un momento di stacco per l’intera macchina organizzativa degli Europei. Giudici, cronometristi, tecnici, operatori televisivi, volontari e staff delle federazioni possono così prepararsi alla fase più intensa della rassegna, quella che accompagnerà quotidianamente il pubblico attraverso batterie e finali delle gare in corsia.

Il calendario assume dunque una forma particolare: dopo i giorni dedicati alle diverse discipline in acque libere e ai tuffi dalle grandi altezze, arriva una domenica completamente priva di competizioni, quasi come una cerniera tra due momenti differenti degli Europei. Non è quindi uno stop dettato dall’assenza di appuntamenti, ma una pausa programmata per consentire alla manifestazione di cambiare ritmo e sede operativa.

L’attesa, a questo punto, è tutta per domani. Lunedì 10 agosto gli Europei entreranno infatti nella fase del nuoto in vasca, con le prime batterie in programma dalle 9:30. Da quel momento il calendario tornerà a riempirsi e il ritmo della rassegna sarà quello più familiare delle grandi competizioni: sessioni al mattino, qualificazioni e, successivamente, finali e assegnazione delle medaglie.