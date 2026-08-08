Nuoto, Filippo Bertoni firma la tripletta nei Campionati Italiani di categoria a Roma

Trentasei centesimi per assegnare il titolo Juniores, venti tra i Cadetti e cinquantasette tra i Seniores. I 1500 stile libero hanno consegnato un finale all’insegna dell’equilibrio ai Campionati Italiani di categoria estivi 2026, chiudendo allo Stadio del Nuoto di Roma otto giorni di gare. Nell’ultima sessione, interamente dedicata alla distanza più lunga del programma individuale, sono arrivati anche una doppietta nel mezzofondo e una tripletta di rilievo.

A firmare la tripletta è stato Filippo Bertoni. Il successo nei 1500 stile libero Cadetti, in 15:25.02, si aggiunge infatti a quelli già ottenuti nei 200 e nei 400 stile libero. Alle sue spalle Davide Grossi, argento in 15:25.22, con appena 20 centesimi a separare i due al termine delle trenta vasche. Il podio è stato completato da Giovanni Lauricella, terzo in 15:48.45.

Ancora più serrato il confronto nella gara Juniores maschile. Ivan Sartor ha conquistato il titolo in 15:32.50, riuscendo a precedere Andrea D’Apote, secondo in 15:32.78. Soltanto 28 centesimi hanno diviso i due protagonisti, mentre Giuseppe Marco Sinagra ha chiuso al terzo posto in 15:43.81.

Tra i Seniores il titolo è andato a Tommaso Griffante, autore di 15:15.53. Filippo Rinaldi ha provato a contendere fino all’ultima parte di gara la vittoria al compagno di podio, fermando il cronometro a 15:16.10, a 57 centesimi dal vincitore. Più lontano Vincenzo Caso, terzo in 15:28.20.

La prova Seniores femminile ha premiato Azzurra Sbaragli, prima al tocco in 16:34.15. Valerie Buffa ha conquistato la medaglia d’argento con 16:35.81, a 1.66 dalla vincitrice, mentre Emma Randellini ha completato il podio in 16:41.18.

Tra le Cadette il titolo è stato conquistato da Ginevra Bagaglini in 16:42.58. Alle sue spalle Mahila Spennato, argento in 16:46.57, e Margherita Romoli, terza in 16:47.02. Soltanto 45 centesimi hanno separato le due medagliate nella sfida per il secondo posto.

Il secondo titolo della giornata sui 1500 è arrivato per Sofia Biagi. La Juniores, già vincitrice degli 800 stile libero in 8:48.64, ha completato la doppietta sulle due distanze del mezzofondo imponendosi in 16:53.64. Silvia Piras ha confermato la seconda posizione degli 800 anche sulla distanza più lunga, chiudendo in 17:08.14. Medaglia di bronzo per Francesca Melillo, terza in 17:15.50.